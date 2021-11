Valérie Plante promet 250 policiers supplémentaires à Montréal

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, promet d’embaucher 250 policiers d’ici la fin de 2022, au moment où les enjeux de sécurité publique dans la métropole préoccupent de nombreux électeurs.

De ce nombre, 80 agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) seront embauchés d’ici la fin janvier, si sa formation est portée au pouvoir ce dimanche, a promis Mme Plante mardi après-midi lors d’une conférence de presse tenue dans les bureaux de campagne de son parti, au centre-ville. Ces 250 policiers ajoutés tiendraient compte des départs annuels à la retraite pour représenter un ajout net en termes de nouveaux employés dans les forces de l’ordre, a par la suite précisé la candidate à la mairie. « On veut accélérer l’embauche », a-t-elle précisé.

Cette promesse électorale fait écho à celle du chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, qui a aussi fait valoir dans les dernières semaines qu’il manque selon lui au moins 250 policiers à Montréal pour que le SPVM puisse atteindre le maximum d’effectifs autorisé, soit 4800 policiers. Il a aussi évoqué la possibilité de faire passer ce seuil à 5000, au moment où le nombre de fusillades est à la hausse dans la métropole.

« Au final, ce qui est important pour la sécurité publique, c’est qu’au fur et à mesure des besoins, on a augmenté les escouades et augmenté les ressources disponibles […] Pour nous, ce n’est pas juste d’ajouter des policiers sans dire où ils vont aller », a lancé Mme Plante, faisant ainsi valoir que son plan en matière de sécurité publique est plus « solide » que celui de son adversaire. « Nous, on ne sort pas un chiffre de notre chapeau », a-t-elle poursuivi, en faisant valoir que la cible de 250 nouveaux policiers a été établie en concertation avec le SPVM.

En présence de sa candidate Dominique Ollivier, Mme Plante a d’autre part présenté mardi les autres engagements qu’elle souhaite concrétiser dans les 100 premiers jours de son éventuel mandat. Celles-ci concernent notamment l’habitation, la protection de la langue française et la lutte contre le racisme systémique. La cheffe de Projet Montréal a par ailleurs réitéré son engagement de limiter la hausse des taxes foncières à 2 % en 2022.

D’autres détails suivront.