Valérie Plante dévoile ses revenus, Denis Coderre veut attendre son élection

La question de l’éthique surgit dans la campagne électorale municipale à moins d’une semaine du vote. La mairesse sortante, Valérie Plante, a rendu public ses déclarations de revenus pour les quatre dernières années, ce qu’a refusé de faire son concurrent Denis Coderre.

« Il y a des ententes de confidentialités sur le plan commercial et comme citoyen, je n’ai pas à révéler [le nom de mes employeurs]. Quand je vais devenir maire, je vais me soumettre de toute façon au code et vous allez savoir pour qui j’ai travaillé », s’est défendu Denis Coderre dimanche devant les journalistes.

« Qu’est-ce que le candidat à la mairie a à cacher ? » a reproché Valérie Plante dans un communiqué émis dimanche. « La diffusion de mes rapports d’impôts, comme nous le faisons à chaque élection, reflète l’intégrité et l’absence de conflit d’intérêts de notre équipe, et j’invite les autres chefs à faire de même. »

Tant Denis Coderre que Valérie Plante avaient dévoilé leurs états financiers lors du dernier scrutin.

La cheffe de Projet Montréal a déclaré environ de 180 000 dollars de revenus d’emploi par année depuis son entrée en poste, ce qui équivaut au salaire de maire de la métropole. Elle a aussi déclaré percevoir quelque 30 000 $ en revenus de location par année.

Denis Coderre dévoile ses derniers engagements pour le logement Denis Coderre a « conclut » ce dimanche le dévoilement de ses propositions en matière d’habitations pour Montréal en proposant que la Ville défraie 10 % du montant de l’achat d’une propriété. Ce remboursement prendrait la forme d’un prêt, car le « montant versé par la Ville de Montréal devra être remboursé à la vente de leur propriété, et ce, sans intérêt », a précisé le chef d’Ensemble Montréal. Un « plafond de revenus maximaux » limitera l’accès à ce coup de pouce financier. La Ville se gardera aussi le droit « de reprendre une partie de la plus-value foncière » si la demeure est vendue dans les cinq années suivant son achat. Dans la foulée, Denis Coderre a annoncé qu’il « analysera la possibilité d’abolir les droits de mutation immobilière » s’il est élu. Ce paiement surnommé la « taxe de bienvenue » équivaut à environ 2 % du prix d’un logement.