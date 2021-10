Denis Coderre promet de limiter les hausses de taxes à un maximum de 2%

Denis Coderre promet de « redresser » les finances de Montréal. Le candidat à la mairie de Montréal s’est engagé mercredi à limiter les hausses de taxes à 2 % s’il est porté au pouvoir le 7 novembre prochain.

« On est au bord du gouffre. On a dépensé comme des malades depuis les quatre dernières années », a soutenu le chef d’Ensemble Montréal. Celui-ci estime que la mairesse actuelle, Valérie Plante, a mis à mal les finances de la Ville en faisant grimper le budget à 6,2 milliards de dollars et en haussant son taux d’endettement à 120 %.

Il soutient qu’entre 2013 et 2017, sa propre administration avait réussi à assainir la situation financière de la Ville, en plus de limiter le budget à 5,2 milliards et d’augmenter la cote de crédit de Montréal. « Tout est à recommencer. Après quatre ans de Projet Montréal au pouvoir, ils sont rendus à un niveau de tutelle financière », a affirmé Denis Coderre. Il entend procéder à une analyse précise de l’état des finances dès son retour à l’hôtel de ville afin de déterminer les réaménagements financiers à faire.

Quant aux hausses de taxes qu’il compte limiter à 2 %, il soutient que ce taux devra inclure les taxes d’arrondissements — du moins ceux détenus par les élus d’Ensemble Montréal, a-t-il dit. Cette hausse pourrait être moins élevée si le taux d’inflation est inférieur à 2 %.

Et selon lui, le gel de taxes imposé par l’administration Plante a entraîné un manque à gagner de 56 millions de dollars. Or, dit-il, l’administration Plante tente maintenant d’obtenir de Québec qu’il assume cette différence. « On a besoin de redresser les finances de Montréal par des experts », a dit Denis Coderre.

Le chef d’Ensemble Montréal ne considère pas pour l’instant de procéder à des compressions dans le personnel municipal, mais évoque une « optimisation » des ressources et la recherche de nouvelles sources de financement. La Ville compte 1244 employés de plus qu’en 2017, a-t-il signalé.

D’autres détails suivront.