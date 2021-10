Coderre veut des fonds «dédiés» aux arrondissements

S’il est élu, Denis Coderre injectera 30 millions de dollars par année dans des « fonds dédiés » aux arrondissements. « Plus aucun arrondissement ne sera laissé pour compte pour des raisons de partisanerie », plaide-t-il.

Son parti promet ainsi de créer six fonds distincts de 5 millions de dollars chacun. Ils serviront à s’attaquer respectivement à « l’apaisement des rues, à la propreté, au verdissement, à l’entretien des trottoirs de même qu’à l’entretien des parcs et à la création de parcs à chiens » sur tout le territoire de la ville. Les budgets d’arrondissements se chiffrent présentement dans les dizaines de millions de dollars par année.

La décision d’allouer les sommes aux projets d’arrondissement reviendra à un nouveau comité : le « Comité de concertation des arrondissements et de la ville-centre ». L’actuel chef de l’opposition officielle, Lionel Perez, a été désigné pour siéger à sa tête.

« On va déterminer ensemble, avec tous ceux et celles qui sont élus, qu’est-ce qu’on peut faire et comment on peut le faire », a expliqué Denis Coderre, promettant un nouveau « modèle de gouvernance » garantissant plus d’ « imputabilité ».

En conférence de presse devant l’hôtel de ville, le candidat à la mairie a taclé du même souffle l’administration Plante. « On a dépensé à tout vent, […] mais les gens veulent savoir ce qu’il va arriver avec les services comme tels. »

Sur la défensive

Le chef d’Ensemble Montréal a par ailleurs dû défendre sa candidate dans Côte-des-Neiges, Dimitra Kostarides, rattrapée par un scandale financier. La veille, La Presse révélait que cette aspirante conseillère d’arrondissement s’était associée au début des années 2000 à une firme de placements dont les épargnants se sont dit être victimes de fraude.

« On a fait toutes les vérifications. Il n’y en a pas de problème. Elle va faire une excellente élue », a martelé Denis Coderre. « Elle n’a pas été accusée de quoi que ce soit. Elle n’a pas été condamnée pour quoi que ce soit. » L’article de La Presse note toutefois que la poursuite qui a suivi ce scandale a été réglée à l’amiable pour 550 000 $, mais qu’un huissier s’est chargé de récupérer cette somme.