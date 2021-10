Valérie Plante promet 15 plateaux sportifs sur des terrains vagues

Si elle est reportée au pouvoir à la mairie de Montréal, Valérie Plante compte aménager au moins 15 plateaux sportifs sur des terrains vagues appartenant à la Ville dans les arrondissements qui en ont le plus besoin.

Accompagnée de candidats et de Peter Yannopoulos, analyste sportif de basketball professionnel pour RDS, la mairesse sortante a expliqué jeudi que l’idée était d’aménager des terrains de basketball, de soccer et de hockey cosom de manière « rudimentaire ». « Avec le basketball et le soccer, on peut somme toute faire des aménagements plus légers qui nous permettent d’être plus rapides. On va continuer à investir dans des plateaux en bonne et due forme, mais saisir des opportunités, quand on a des terrains vacants, pour faire de l’occupation temporaire. »

Le candidat à la mairie de Montréal-Nord de Projet Montréal et ancien entraîneur de basketball et de football, Will Prosper, croit que les sports collectifs sont des outils de socialisation pour les jeunes. « Un terrain [sportif], ça fait une grande différence dans la vie des gens et c’est quelque chose qui se transmet de génération en génération pour faire des communautés beaucoup plus dynamiques et vivantes », a-t-il fait valoir, rappelant la nécessité d’équipements sportifs dans des secteurs comme Montréal-Nord.

Les intervenants sociaux utilisent le sport auprès des jeunes pour « éviter les pièges qui pourraient les conduire vers la criminalité ou pour en sortir », a pour sa part souligné Gracia Kasoki Katahwa, candidate à la mairie de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Secturs priorisés

Le coût pour ces 15 nouveaux plateaux sportifs est estimé à 3,3 millions sur quatre ans. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Michel et Montréal-Nord sont les secteurs qui seraient priorisés, a indiqué Valérie Plante. Aménager un terrain de basketball avec une dalle de béton coûte autour de 320 000 $ et un terrain de soccer temporaire environ 25 000 $, a-t-elle expliqué. Il ne s’agit pas d’occuper des espaces dans des parcs existants, mais bien d’investir des terrains vagues, a-t-elle insisté.

La cheffe de Projet Montréal a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de transformer des terrains de baseball, parfois sous-utilisés à l’heure actuelle, en plateaux pour d’autres sports.