Le chef d’Ensemble Montréal Denis Coderre veut recouvrir une portion de l’autoroute Décarie, un projet estimé à 700 millions de dollars.

Dans un communiqué rendu public dimanche matin, le candidat à la mairie de Montréal s’est engagé à mandater une étude de faisabilité s’il est porté au pouvoir le 7 novembre. L’ex-maire de Montréal souhaite recouvrir une portion de près d’un kilomètre entre le chemin Queen Mary et le chemin Côte-Sainte-Catherine, pour y aménager un parc, des installations sportives extérieures, des installations familiales et « un espace détente » avec une fontaine.

Le parti planifie réduire la circulation à deux voies de chaque côté du boulevard Décarie dans ce secteur.

« Ça fait 50 ans qu’on parle du recouvrement de l’autoroute Décarie et personne n’a encore pris le temps de commander une étude de faisabilité détaillée et ingénieuse avec un budget et un échéancier pour que le projet se concrétise », a déclaré Lionel Perez, candidat à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Nouvel espace sur Ville-Marie

Le parti s’engage de plus à créer « la plus grande place publique du centre-ville de Montréal », en poursuivant le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie. La construction de ce nouvel espace de 4 hectares, entre la rue Sanguinet au boulevard Saint-Laurent, est évaluée à 400 millions de dollars.

« Nous avions entamé un premier pas en recouvrant un tronçon de 125 mètres en plus des travaux pour la création de la Place des Montréalaises dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et nous allons poursuivre le travail en ce sens. Ce projet emblématique marquera la fermeture de la cicatrice urbaine qu’est l’autoroute Ville-Marie et participera à un centre-ville dynamique », a affirmé Denis Coderre.