Denis Coderre promet 50 000 logements en quatre ans

Denis Coderre a dû se défendre de garder dans son équipe son candidat au poste de conseiller dans Outremont, Dan Kraft, qui, sur les réseaux sociaux, a partagé du contenu climatosceptique et publié des commentaires remettant en question la discrimination envers les Noirs, tel que le rapportait jeudi Radio-Canada.

« Je ne suis pas content. […] On s’est parlé. Il s’est excusé. Il a droit à une deuxième chance et That’s it. On va passer à autre chose. On va s’assurer qu’il ne le refasse plus », a indiqué Denis Coderre vendredi.

Le mois dernier, M. Coderre avait montré la porte à son candidat au poste de conseiller dans Loyola, Joe Ortona, après que celui-ci eut remis en question la reconnaissance du Québec comme une nation. Dan Kraft aura une deuxième chance, mais dans le cas de M. Ortona, il s’agissait de sa troisième chance, a dit M. Coderre.