Valérie Plante propose un plan d’acquisition de locaux commerciaux

Valérie Plante propose de mettre sur pied un programme d’acquisition de locaux commerciaux afin de protéger les commerçants des hausses de loyer abusives et de la spéculation.

Selon le plan de Projet Montréal, la Ville invertirait 5 millions de dollars pour la création d’un fonds en capital privé qui, d’ici quatre ans, pourrait atteindre 100 millions. « On veut s’assurer de garder une mixité des commerces sur les rues commerciales. C’est important. On l’a vu avec la librairie Welch, dans le Mile-End, qui a failli fermer. On l’a vu également avec le Café Saint-Henri, dans le Sud-Ouest. Trop de commerces, des petits commerces, sont obligés de fermer à cause de la hausse des loyers et de la spéculation. » Selon elle, cette formule suscite déjà l’engouement.

Selon Luc Rabouin, qui brigue un autre mandat à la mairie du Plateau-Mont-Royal, le programme Accès-locaux vise à « saisir les occasions » pour permettre à des partenaires comme des fonds de travailleurs ou de grandes fondations, en collaboration avec les sociétés de développement commercial (SDC), d’acquérir des locaux commerciaux pour en faire des « propriétés collectives ». Des négociations à cet effet ont débuté il y a plusieurs mois, a-t-il dit. « On parle d’un pourcentage limité [d’immeubles] », a-t-il convenu. « Mais on va jouer sur une partie du marché qui va être sécurisé. »

Une administration Plante compte aussi réitérer sa demande auprès du gouvernement du Québec d’encadrer les baux commerciaux. « Il n’y a aucune règle en ce moment. Il faut qu’on soit capables à la fois de soutenir l’acquisition […] et d’encadrer les baux pour éviter les augmentations démesurées. »

Projet Montréal entend par ailleurs continuer d’appliquer le taux de taxation différenciée pour les immeubles non résidentiels, mais il veut l’étendre à un nombre accru de commerçants. Ainsi, le taux réduit serait accordé pour la première tranche de 900 000 $ d’évaluation, au lieu de 750 000 $, comme c’est le cas actuellement. « En montant ce plafond, c’est 90 % des commerces montréalais qui vont pouvoir profiter de cette mesure », a soutenu Valérie Plante.

Le parti de la mairesse sortante souhaite poursuivre le soutien aux projets de piétonnisation des artères commerciales à la hauteur de 4 millions de dollars par année et poursuivra, pour une année supplémentaire, l’octroi de permis de terrasse à « prix symbolique ».