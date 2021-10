Denis Coderre propose de renommer la place du Canada « place de la Réconciliation »

Denis Coderre propose de changer le nom de la place du Canada pour la rebaptiser la « place de la Réconciliation » afin d’en faire un lieu de commémoration pour les Premières Nations. Il privilégie aussi le retour de la statue de John A. Macdonald, mais sans son socle, et suggère d’installer dans cet espace public une statue de Louis Riel.

« De faire un lieu de commémoration, un lieu de recueillement, à mon avis, ça fait partie de la réconciliation », a commenté lundi le chef d’Ensemble Montréal qui a dévoilé son plan lors d’une rencontre sur la culture au Centre Phi. L’aspirant maire de Montréal a indiqué que cette proposition allait dans le sens du changement de nom de la rue Amherst en rue Atateken en 2019 et de l’ajout du symbole du pin blanc des Premières Nations sur le drapeau de Montréal.

Denis Coderre a cependant admis ne pas avoir discuté de la proposition avec les leaders des Premières Nations. « Je n’ai pas consulté personne, mais je suis près d’eux », a-t-il soutenu, en mentionnant sa volonté de créer une cogouvernance avec les communautés autochtones à la Ville de Montréal.

La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a dit éprouver un profond malaire face à la proposition de son adversaire. « Le premier principe de la réconciliation, c’est de cesser de décider pour les autochtones ce qui est bon pour eux. Je trouve ça malaisant que M. Coderre décide, sans même parler à personne, ce qui va être fait. Je pense que ça démontre un paternalisme dont les autochtones veulent vraiment se débarrasser. Ils en ont vraiment assez de ça », a-t-elle indiqué.

Rappelons que la statue de John A. Macdonald avait été déboulonnée et décapitée en août 2020 par des manifestants en faveur du définancement de la police. La statue a été placée dans un entrepôt en attendant que la Ville décide de son sort.

Les deux principaux candidats à la mairie ont présenté lundi leurs plateformes respectives en matière de culture. Valérie Plante a notamment promis de poursuivre le travail de préservation des ateliers d’artistes et d’offrir un soutien financier d’un million $ par année aux petites salles de diffusion artistiques et aux cinémas de quartier. Un montant de 12 millions $ a également été mis en réserve pour le projet de Maison de la chanson du gouvernement du Québec dans la bibliothèque Saint-Sulpice.

De son côté, Denis Coderre propose de travailler avec les gouvernements fédéral et provincial afin qu’un statut d’intermittent soit accordé aux artistes et artisans afin de leur assurer un revenu entre deux contrats. S’il est porté au pouvoir le 7 novembre, le chef d’Ensemble Montréal compte aussi accorder une attention particulière au patrimoine afin, entre autres, de s’assurer de la restauration et de la requalification des bâtiments excédentaires des hôpitaux et de plusieurs immeubles patrimoniaux.

D’autres détails suivront.