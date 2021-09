Projet Montréal dévoile son plan pour les familles

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, s’engage à réduire de moitié le coût mensuel du transport en commun pour les jeunes de 12 à 17 ans, en plus de permettre aux jeunes d’accéder gratuitement à plusieurs musées de la métropole. Elle compte aussi répondre aux besoins criants en matière de centres de la petite enfance (CPE) dans plusieurs quartiers, si l’aide de Québec est au rendez-vous.

Les enfants âgés de 12 à 17 ans bénéficient déjà d’un tarif mensuel limité à 54 $ pour l’utilisation des services de bus et de métro de la Société de transport de Montréal. Si elle est reportée au pouvoir le mois prochain, Mme Plante s’engage cependant à couper de moitié le coût de cette passe mensuelle pour cette tranche d’âge, le faisant ainsi passer à 27 $ d’ici l’été 2023, tandis que la facture pour un passage unique passerait de 2,50 $ à 1,25 $.

« Pour une famille avec deux ados – ça, c’est mon cas, par exemple – ça représente une économie de 648 $ par année. Et ça, c’est de l’argent que les familles pourront mettre ailleurs », notamment en investissant dans les commerces locaux, a fait valoir Mme Plante jeudi matin, lors d’une conférence de presse tenue dans le quartier Parc-Extension.

La cheffe de Projet Montréal, qui évalue le coût de cette mesure à 20 millions de dollars annuellement, devra toutefois obtenir l’aval de l’Autorité régionale de transport métropolitain avant d’aller de l’avant avec cette mesure, si elle est réélue. Les enfants de moins de 11 ans n’ont pour leur part déjà plus à payer pour utiliser le transport collectif de la métropole, à condition qu’ils soient accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui dispose d’un titre valide.

Plus de CPE

La candidate à sa réélection compte d’ailleurs travailler avec Québec pour faciliter l’arrivée de centres de la petite enfance (CPE) à différents endroits de la métropole, notamment afin de mettre fin à certaines inégalités territoriales en la matière.

« Ce qu’on veut, c’est vraiment de pouvoir soutenir la création de CPE dans les différents milieux de vie. Et à cet égard, on voit des disparités. Dans certains quartiers de Montréal, il y en a plus de CPE, dans certains autres, il y en a moins », a souligné Mme Plante, qui estime notamment que le nombre de places en garderie est « insuffisant » dans le quartier Parc-Extension.

Ainsi, tout en reconnaissant que la création de places en garderie relève du gouvernement Legault, Mme Plante estime que la Ville peut faire sa part en permettant l’aménagement de CPE dans des bâtiments excédentaires municipaux. Projet Montréal propose aussi de profiter des démarches de planification en cours sur le développement de nouveaux quartiers, notamment dans le secteur Louvain Est et sur le site de l’ancienne brasserie Molson-Coors, pour y prévoir l’inclusion de CPE, aux côtés d’espaces verts et d’écoles.

« On doit éviter de se retrouver à créer de nouveaux quartiers où on ne se retrouve pas dans des conditions gagnantes pour retenir les familles », a fait valoir Mme Plante.

Valérie Plante promet d’autre part un accès gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins aux musées sous l’égide de la Ville de Montréal, parmi lesquels on retrouve les installations d’Espace pour la vie et le musée Pointe-à-Callière, entre autres. Une mesure qui coûterait 2,5 millions de dollars à la Ville par année, a-t-elle avancé jeudi.

Plus de détails suivront.