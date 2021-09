Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins s'allient pour la mairie de Montréal

Les chefs des partis Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal unissent leurs voix afin de tenter de s’imposer comme la « troisième option viable » dans une course à la mairie qui oppose principalement Valérie Plante à Denis Coderre.

Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins ont fait leurs annonces chacun de leur côté dans les dernières semaines et présenté des programmes électoraux distincts à plusieurs égards. Les deux candidats à la mairie, qui peinent à s’imposer dans les débats électoraux, ont toutefois convoqué les médias à 10 h jeudi devant l’hôtel de ville de Montréal pour annoncer la création d’un « partenariat » entre leurs deux formations politiques.

« Avec Marc-Antoine et ses candidats de Ralliement Pour Montréal, nous représenterons les francophones, les anglophones et les allophones, les gens de diverses origines ethnoculturelles, les propriétaires de petites entreprises, les familles et les jeunes », indique un communiqué de Mouvement Montréal, acheminé aux médias avant la tenue de cette annonce.

Les deux partis s’uniront sous la bannière de Mouvement Montréal, a confirmé M. Holness au Devoir.

Le parti fondé par Balarama Holness récolte 8 % des intentions de vote, selon un récent sondage Léger-Le Devoir. Ce taux monte à 15 % chez les non-francophones. Mouvement Montréal se place ainsi en troisième position dans cette course, tandis que les formations de Valérie Plante et de Denis Coderre sont au coude-à-coude. Le parti de M. Desjardins, Ralliement pour Montréal, récolte pour sa part 5 % des intentions de vote.

Plus de détails suivront.