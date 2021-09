Deux visions divergentes pour faire rayonner Montréal

Valérie Plante et Denis Coderre se sont retrouvés sur la même scène, mercredi midi, pour parler du rayonnement de Montréal à l’étranger à l’invitation du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Si Valérie Plante mise sur la transition écologique pour rendre la ville attrayante aux investisseurs, Denis Coderre a plutôt insisté sur l’importance de la diplomatie et du rôle du maire comme ambassadeur. Tous deux se sont toutefois montrés réticents à une candidature de Montréal et de Toronto pour la tenue des Jeux olympiques.

La rencontre animée par le directeur du Devoir, Brian Myles, ne prêtait pas aux confrontations directes entre les deux adversaires qui disposaient chacun d’un temps de parole pour faire valoir leur point de vue sur les thèmes comme l’attractivité de Montréal, l’enseignement supérieur, la place des immigrants dans l’économie, la langue française et les grands événements.

La question des Jeux olympique a fait sourciller l’assistance. Questionnée sur son éventuel appui à une alliance entre Montréal et Toronto pour la tenue des Jeux, Valérie Plante a montré une certaine ouverture à un tel projet devant l’auditoire. « Ce genre d’événement-là, c’est enthousiasmant de prime abord. On aime l’idée de recevoir un grand événement comme celui-là. […] Moi je veux avoir les détails du financement et savoir comment ça va fonctionner. À prime abord, oui. »

La réponse de son adversaire a été beaucoup plus tranchée : « Non, pas du tout », a lancé Denis Coderre. « On a déjà donné. Je pense qu’on devrait miser sur une stratégie d’événements internationaux. Il y a des grands championnats du monde qu’on pourrait avoir. »

Quelques minutes plus tard, la mairesse sortante a cependant rejeté l’idée d’accueillir des Jeux olympiques lorsqu’interrogée par les journalistes en point de presse. « Je vais fermer la porte à ça tout de suite. Les événements internationaux, c’est toujours intéressant et il faut les étudier. . […] J’ai répondu parce que, moi, j’aime les Jeux olympiques, mais ce n’est pas dans cette direction que je veux amener Montréal », a-t-elle expliqué.

Visions différentes

Questionné sur le type d’industries que Montréal devrait attirer, Denis Coderre a mentionné l'intelligence artificielle et la cybersécurité comme des secteurs aussi prometteurs qu’essentiels. Valérie Plante a notamment évoqué les entreprises liées à la mobilité durable, l’électrification des transports et les entreprises créatives.

Les priorités des deux candidats ? Valérie Plante a énuméré l’agrandissement du Palais des congrès, les grands projets de transport collectif comme la ligne bleue ou le Réseau express métropolitain (REM), ainsi que la transition écologique avec la création du grand parc de l’Ouest et celui de l’Est qu’elle a récemment promis.

Denis Coderre a souligné la nécessité d’infrastructures de qualité, avec, notamment, le Parc olympique et le Vieux-Port qu’il souhaite rapatrier, de même que les relations internationales avec un maire qui agit comme « catalyseur ». « Ce n’est pas qui tu es, mais qui tu connais », a-t-il répété à plus d’une occasion. Il a aussi mentionné l’importance de retenir à Montréal les organisations internationales comme l’Agence mondiale antidopage qu’il craint de voir partir. L’aspirant maire en a profité pour lancer quelques flèches à l’intention de son adversaire. « Si on veut recevoir la visite, il faut commencer par faire le ménage. Quand tu arrives à Montréal, assurez-vous donc que ce soit propre. […] J’aime beaucoup Beyrouth, mais je ne veux pas toujours lui ressembler. »