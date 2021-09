Valérie Plante promet 60 000 logements abordables de plus à Montréal

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, promet de construire et d’aménager 60 000 logements abordables dans les prochaines années en faisant l’acquisition de terrains dans différents arrondissements, si son parti obtient un nouveau mandat en novembre. Elle refuse toutefois de se donner un échéancier clair pour atteindre cet objectif.

Mme Plante a fait cette promesse électorale mercredi avant-midi lors d’une conférence de presse tenue dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en présence de trois autres élus membres de sa formation politique.

Pour atteindre cette cible, la cheffe de Projet Montréal propose de dépenser 800 millions de dollars d’ici 10 ans pour acquérir des terrains dans la métropole, notamment en usant de son droit de préemption, qui lui donne la priorité d’achat sur des sites mis en vente.

Une fois ces terrains acquis, la Ville pourra les revendre à un prix avantageux à des organismes à but non lucratif et des promoteurs privés, qui y construiront des unités abordables, dont le prix de vente ou de location devra se situer à 90 % de la valeur du marché, a-t-elle expliqué. Mme Plante ne s’est toutefois pas avancée sur un échéancier réaliste pour concrétiser la réalisation de ces éventuelles 60 000 unités de logement abordables.

En limitant à 3 % la hausse annuelle de la valeur à la revente des unités abordables, comme le prévoit le Règlement pour une métropole mixte, Mme Plante affirme que la Ville sera en mesure de prévenir l’achat de logements entrant dans cette catégorie par des promoteurs immobiliers et des propriétaires bien nantis désirant les relouer à prix fort, comme cela est arrivé à plusieurs reprises dans les dernières années, selon une enquête du Journal de Montréal.

Quant à sa stratégie de 12 000 logements, annoncée en 2018, Mme Plante affirme que la Ville a dépassé sa cible de 6000 unités abordables, tandis que celle de 6000 unités sociales est presque atteinte, à quelques centaines d’unités près. Il est toutefois à noter que la Ville ne comprend pas uniquement de nouvelles constructions, mais aussi des logements rénovés à différents endroits dans la métropole.

Cette annonce survient une heure après que l’aspirant maire Denis Coderre a tenu, vers 9 h 30, une conférence de presse sur les enjeux de propreté dans la métropole. L’écart se resserre d’ailleurs entre l’ancien maire et Mme Plante, dans les intentions de vote des Montréalais.

Plus de détails suivront.