Les candidats de Valérie Plante et Denis Coderre devront être vaccinés

Alors qu’il faisait du porte-à-porte dans Saint-Michel mercredi après-midi avec Guillaume Lavoie, son candidat à la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Denis Coderre s’est retrouvé à près de 50 mètres d’une fusillade au cours de laquelle un homme a été blessé. Il était à l’intérieur d’un commerce quand les coups de feu ont éclaté. « C’était le troisième incident en trois semaines à la même place. On était près d’une garderie et on a tiré en plein jour. Gangs de rue ou pas, les gens ont peur et plein de gens nous ont dit : “M. Coderre, aidez-nous. Est-ce qu’on est obligés de déménager ?”», a-t-il dit. Il reproche à l’administration Plante son incapacité à gérer adéquatement l’enjeu de la sécurité à Montréal.