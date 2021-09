Valérie Plante menacée de poursuite par Philippe Pichet

L’ancien directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, réclame une rétractation de la mairesse Valérie Plante à la suite des propos qu’elle a tenus lundi en conférence de presse.

Dans une mise en demeure expédiée à la mairesse mardi, l’avocat de Philippe Pichet qualifie d’« arbitraires, injustes et discriminatoires » les paroles prononcées la veille par la mairesse au sujet du mandat de l’ancien directeur de police.

Questionnée lundi par un journaliste concernant les critiques de son adversaire Denis Coderre sur la multiplication des actes violents à Montréal, Valérie Plante a évoqué son arrivée au pouvoir en 2017. « Quand je suis arrivée à l’hôtel de ville, il a fallu que je change le chef de police parce que la pagaille était prise », a-t-elle expliqué. La mairesse a décrit M. Pichet comme « le chef de police choisi par Denis Coderre », soulignant qu’il y avait alors « des guerres intestines et un bris de confiance ». Au passage, elle a affirmé que l’enquête sur les sources journalistiques avait eu un impact sur le travail d’enquête des policiers.

L’avocat de M. Pichet estime que les propos de la mairesse laissent croire que son client était problématique et il déplore que Philippe Pichet n’ait jamais eu l’occasion de s’expliquer. Il reproche d’ailleurs à la mairesse de n’avoir jamais donné son appui public à Philippe Pichet bien que celui-ci ait pris le temps de lui exposer la situation et l’alerter sur « l’inaction du ministère de la Sécurité publique ».

Il reproche aussi à Valérie Plante d’associer M. Pichet à un choix politique et de lui coller une étiquette de mauvais gestionnaire. « Il est plus qu’évident que vos propos hautement diffamatoires et préjudiciables sont le résultat d’une pure ignorance et improvisation sur un sujet que vous ne maîtrisez de toute évidence pas du tout. »

Il demande donc à la mairesse de se rétracter publiquement dans les cinq jours, faute de quoi son client pourrait entreprendre des procédures judiciaires contre elle.

Rappelons que Philippe Pichet avait été nommé directeur du SPVM en 2015 afin de remplacer Marc Parent. Il avait été suspendu de ses fonctions par le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, deux ans plus tard, dans la foulée d’un rapport de Michel Bouchard faisant état de graves lacunes au sein du SPVM, d’enquêtes bâclées et de rivalités au sein du corps de police. Confronté à la destitution, il avait finalement quitté ses fonctions en juin 2018.

En mai dernier, Philippe Pichet a déposé une poursuite de 1,1 million $ contre le gouvernement du Québec pour les dommages subis à la suite de sa suspension en 2017.