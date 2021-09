Luis Miranda donne son appui à Denis Coderre

Le maire d’Anjou, Luis Miranda, a décidé d’accorder son appui à Denis Coderre. En vertu de cette alliance, celui-ci a convenu de ne pas présenter de candidats dans cet arrondissement lors des élections du 7 novembre prochain.

En point de presse mardi matin, M. Miranda a soutenu que le chef d’Ensemble Montréal rejoignait les attentes des Angevins, notamment en ce qui a trait à la construction d’une maison culturelle et au développement du Golf d’Anjou.

Luis Miranda admet qu’il a eu quelques désaccords avec Denis Coderre dans le passé concernant notamment la centralisation des services à la Ville. « J’ai cheminé. Il a cheminé », a-t-il dit. « Est-ce qu’il a changé à 100 % ? Je ne croirais pas, mais il a fait beaucoup de chemin, comme moi aussi j’en ai fait. Je suis sûr qu’on va avoir des différends, mais l’important, c’est de pouvoir se parler. »

Le maire d’Anjou affirme qu’il n’a pas été question d’un poste au sein de comité exécutif lors de ses discussions avec Denis Coderre et que son appui à Ensemble Montréal ne signifie pas qu’il votera systématiquement avec ce parti si celui-ci prend le pouvoir le 7 novembre prochain. « Je vote selon ma conscience », a-t-il indiqué.

Rappelons que Luis MIranda s’est buté à l’administration Plante dans le dossier du Golf métropolitain d’Anjou. L’arrondissement souhaite y implanter un bâtiment industriel alors que l’administration Plante voudrait protéger le terrain comme espace vert. Selon M. Miranda, décontaminer le terrain du golf nécessiterait des investissements importants. « Il ne faut pas oublier que c’était une ancienne raffinerie. […] On met des engrais chimiques quotidiennement. Il y a moyen de mettre quelque chose là, tout en mettant en valeur le Boisé d’Anjou », a-t-il expliqué. « On a demandé à l’administration actuelle de mettre en valeur le Boisé et de le rendre accessible aux gens et ils n’ont rien fait. »

Maire d’Anjou depuis 1997, M. Miranda s’était joint à l’équipe de Gérald Tremblay en 2001 lors des fusions municipales. Il avait ensuite quitté Union Montréal en 2003 avant d’y revenir cinq ans plus tard. Redevenu indépendant, l’élu a finalement créé son propre parti, Équipe Anjou, en 2013.