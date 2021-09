Valérie Plante recrute Dominique Ollivier

Dominique Ollivier avait fait savoir, mercredi dernier, qu’elle quittait ses fonctions de présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour des raisons personnelles. Voilà que dimanche, elle a annoncé qu’elle sautait dans l’arène politique afin d’être candidate avec Projet Montréal comme conseillère de ville dans le district du Vieux-Rosemont.

C’est d’ailleurs à Dominique Ollivier que la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, compte confier la présidence de son comité exécutif si elle est reportée au pouvoir, un poste occupé depuis 2017 par le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

« Après avoir écouté les avis de quelques centaines de milliers de Montréalais.es depuis 12 ans, j’ai senti qu’il était temps pour moi d’agir et de m’impliquer en politique municipale, a commenté Mme Ollivier par voie de communiqué dimanche. Je me retrouve parfaitement dans les valeurs démocratiques, environnementales, de justice sociale, d’égalité et de promotion de la diversité culturelle qui sont véhiculées par Projet Montréal et par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. »

Commissaire à l’OCPM pendant cinq ans, Dominique Ollivier avait été nommée présidente en 2014. Au cours de son mandat, l’organisme qu’elle a dirigé a mené 80 consultations publiques.

Née en Haïti, Dominique Ollivier est arrivée avec sa famille à Amos, en Abitibi, à l’âge de deux ans, avant de s’établir à Montréal quelques années plus tard. Détentrice d’une maîtrise en administration publique, elle a occupé diverses fonctions au sein de cabinets du gouvernement du Québec ainsi qu’au cabinet du chef du Bloc québécois de 2001 à 2006. En 2011, elle avait fondé un cabinet-conseil spécialisé en communication stratégique, en recherche et en évaluation.