Valérie Plante réitère sa confiance en Will Prosper

Mise au fait des circonstances troubles ayant mené à la démission de Will Prosper de la Gendarmerie royale du Canada au début des années 2000, la mairesse de Montréal, Valérie plante, réitère sa confiance en son candidat à la mairie de Montréal-Nord, tandis que plusieurs partis municipaux déplorent que son parti n’ait pas vu venir ce scandale.

Le documentariste et travailleur communautaire Will Prosper fait figure de candidat vedette pour Projet Montréal en prévision des prochaines élections municipales. Le Journal de Montréal a toutefois levé le voile jeudi sur les circonstances troubles qui ont mené à son départ de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en 2003, alors qu’il était âgé de 27 ans.

M. Prosper, qui était alors gendarme dans une communauté crie dans le nord du Manitoba, aurait effectué des recherches à propos de trois individus liés à un gang de rue de Montréal suspectés d’être à l’origine d’un meurtre au centre-ville par le biais du Centre d’information de la police canadienne (CIPC), une banque de données qui permet notamment de savoir si une personne est visée par un mandat d’arrêt ou est sous surveillance policière.

À la suite d’un signalement effectué par le détective chargé de ce dossier à la GRC, une enquête approfondie a été menée et a établi que M. Prosper avait des liens d’amitié avec des membres de ce gang criminel. Il aurait d’ailleurs appelé l’un d’entre eux après avoir consulté cette banque de données interne, un manquement grave qui a forcé le jeune gendarme à démissionner en 2003 à la suite d’une audience disciplinaire.

Toujours candidat

En entrevue jeudi matin à l’émission de radio matinale du 98,5, qui est animée par Paul Arcand, Valérie Plante a indiqué avoir pris connaissance « des détails » entourant le départ de Will Prosper de la GRC en consultant les médias, jeudi matin. La démission de M. Prosper de la GRC étant liée à une entente de confidentialité, elle n’aurait pas laissé de traces facilement repérables par son parti qui, comme les autres formations à l’hôtel de ville, a mis en place des mécanismes pour éviter d’avoir des candidats qui ont des squelettes dans le placard.

« Quand on choisit des candidats, Projet Montréal fait tout un travail d’évaluation, mais comme Will Prosper n’a pas de casier judiciaire ni d’accusations criminelles, non, effectivement, cette histoire-là, dans les détails, on ne la savait pas », a-t-elle dit.

Sans vouloir « minimiser » le geste commis par M. Prosper, qu’elle a qualifié de « sérieux », la mairesse a fait valoir que l’historique de celui-ci « ne se limite pas à ce qui s’est passé » il y a près de 20 ans. C’est un homme de terrain, un homme de cœur, les gens l’apprécient [...] Et c’est de ça dont on a besoin, surtout dans Montréal-Nord », a dit Mme Plante. Cette dernière a donc réitéré sa « confiance » en Will Prosper, qui demeurera candidat pour son parti en prévision des élections municipales de novembre.

« À ce moment-ci, avec les informations que j’ai, encore une fois, ce n’est pas pour limiter l’acte, mais M. Prosper a perdu sa job à la GRC pour cet événement-là et maintenant, je pense qu’il faut passer à autre chose et lui donner sa chance », a ajouté Mme Plante.

Dans une déclaration écrite, la mairesse sortante de Montréal-Nord, Christine Black, qui est membre de la formation de Denis Coderre, a pressé le parti de Mme Plante d’ « évincer » Will Prosper de son parti. Les partis Ralliement pour Montréal et Mouvement Montréal remettent pour leur part en question les mesures mises en place par Projet Montréal pour scruter le passé de leurs candidats.

D’autres détails suivront.