Des travailleurs sociaux avant la police à Montréal pour «désamorcer» les crises

Montréal déploiera une unité de travailleurs sociaux pour « désamorcer » les situations de crise avant l’arrivée de la police. D’abord lancé au centre-ville cet automne, le projet pilote doit par la suite s’étendre partout sur l’île.

Calmer une personne en crise, sous l’effet de la drogue, ou en détresse au centre-ville de Montréal ne sera plus que l’affaire des policiers. L’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) interviendra dorénavant auprès de ces personnes vulnérables. Ce projet pilote, annoncé mercredi par la mairesse Valérie Plante, doit durer jusqu’à la fin décembre.

La Ville cherche à se « doter la ville d’un service bien à elle » pour traiter ces « situations complexes », a expliqué Mme Plante en conférence de presse. « Tout le monde est tanné de travailler à la pièce. On essaie vraiment d’avoir des ressources à l’interne qui pourraient être déployées le plus rapidement possible, encore une fois pour éviter les escalades quelles qu’elles soient. »

« La plupart des appels » que reçoivent les « partenaires institutionnels » de la Ville de Montréal concernent ces situations de crise, a renchéri le directeur général de la Société de développement social, François Raymond. Cette équipe « allégera le système » en créant « une zone tampon avant d’en arriver à un agent de sécurité ou un agent policier ».

Les six agents déployés dans le cadre du projet pilote patrouilleront le centre-ville pour prévenir les conflits. Par exemple, les agents d’ÉMMIS pourront « faciliter la conversation avec la population itinérante qui se tient devant un commerce, ou qui parfois se tiennent dans les ruelles et qui créent des insécurités », a illustré la mairesse.

Un responsable d’équipe pourra, si le besoin se fait sentir, mettre à contribution les autres intervenants sociaux déjà présents dans la rue. La conversation avec les autres organismes communautaires est « cruciale », a plaidé Valérie Plante. « On ne veut pas leur retirer leur expertise. »

Les agents d’ÉMMIS seront d’abord disponibles 15 heures par jour, soit de 9 h à minuit, 7 jours par semaine. La Ville ambitionne d’en faire un service accessible en tout temps et partout sur l’île de Montréal.

Le projet pilote coûtera 160 000 $ aux coffres de la municipalité.