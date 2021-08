Une coalition réclame plus de financement en prévention pour mettre fin à la violence à Montréal

Des intervenants sociaux et des jeunes de plusieurs arrondissements à Montréal ont lancé une nouvelle coalition pour se faire entendre et réclament plus de financement en prévention pour mettre fin à la violence dans les rues de la ville.

« Nous vivons les mêmes problèmes dans les mêmes quartiers. Il faut que ça change », souligne Beverly Jacques, directeur général de l’organisme DOD Basketball à Saint-Léonard. Avec d’autres, il a participé à la création de la Coalition Pozé. « On veut avoir de vraies conversations. Nous travaillons avec la jeunesse et nous ne sommes pas invités à la table de discussion. Les décisions sont prises sans nous, et nous aussi nous avons des solutions pour nos communautés », lance-t-il.

La coalition a tenu un premier rassemblement public à Rivière-des-Prairies mercredi, quartier où trois hommes ont été tués et deux autres blessés par balles au début du mois d’août. Des résidents de Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel étaient notamment sur place.

« Nous aurions pu prévenir, en nous donnant les outils nécessaires et en mettant de l’avant les intervenants des communautés noires. En nous incluant dans les décisions et les démarches préventives, pour ne pas qu’on soit là aujourd’hui. Comme société, nous avons négligé les signes qui étaient devant nous », pense Al Mac Clain Senat, travailleur de rue à Rivière-des-Prairies.

« Nous ne sommes pas là pour dire de définancer la police, mais pour dire de financer les organismes, de financer nos projets. Nous ne sommes plus capables de faire des miracles », renchérit Beverly Jacques.

La Coalition Pozé organisera le « Festival urbain de Rivière-des-Prairies » le 22 août au Parc Don-Bosco, qui aura la forme d’un forum sous le thème de l’innovation sociale. « Des actions de plusieurs types seront initiées », précise l’artiste et activiste Ricardo Lamour, sans vouloir donner trop de détails pour l’instant.

Ce mouvement survient avec comme trame de fond les élections municipales qui auront lieu cet automne et certains comptent faire entendre leur voix.

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la ville de Montréal dit entendre le message de la Coalition. « Il faut revoir notre façon de financer et de soutenir les organisations. De travailler avec un point de vue local, mais avec une approche peut-être plus régionale », estime Caroline Bourgeois.

De son côté, le critique d’Ensemble Montréal en matière de jeunesse, Benoit Langevin, pense que l’administration de Valérie Plante n’a pas livré la marchandise et n’a pas été chercher de financement suffisant. « La première chose à faire serait de sonder les acteurs communautaires, et de voir quelles sont leurs capacités, et les projets qui pourraient être déposés. Nous pourrions ensuite représenter leur voix à Québec pour indexer le financement », dit-il.