Un premier débat posé entre les candidats à la mairie de Montréal

Un premier débat a animé la campagne électorale municipale à Montréal. Les chefs des quatre principaux partis ont répondu aux interrogations du public dans une atmosphère consensuelle.

Valérie Plante (Projet Montréal), Denis Coderre (Ensemble Montréal), Balarama Holness (Mouvement Montréal) et Marc-Antoine Desjardins (Ralliement pour Montréal) ont répondu, un à un, à des questions écrites par des jeunes de moins de 35 ans.

Chaque fois, le thème de la question a changé et le format a permis d’éviter les accrochages directs. Quelques répliques ont tout de même ponctué la soirée.

Questionné sur la lutte aux féminicides, Denis Coderre a soutenu que « si on veut aider une femme de sortir de son problème, il faut l’aider à payer son déménagement et l’encadrer pour qu’elle puisse se rendre du point A au point B ». Valérie Plante a repris la balle au bond pour souligner son bilan et ses « 12 000 logements abordables et sociaux pour, entre autres, aider les femmes à sortir d’un milieu violent ».

« Ça a pris 3 ans et demi avant d’adopter [un] règlement » sur les logements sociaux, a rétorqué Balarama Holness, évoquant le règlement « 20 / 20 / 20 » de la mairesse. « Ce n’est pas assez bon », a-t-il insisté. « Par les lois de zonages, on va garantir la construction de logement pour les étudiants. On va passer à l’action. »

La discussion a offert aux deux candidats moins connus la chance de se placer en lumière.

En cas de victoire, « deux fois par mois, je vais être capable de répondre à toutes vos questions », a soutenu Balarama Holness, ancien joueur de football professionnel pour les Alouettes de Montréal, promettant « une transparence exceptionnelle ». Il a aussi évoqué l’importance, selon lui, d’avoir plus d’employés de la Ville qui habitent dans la métropole, en particulier en ce qui a trait aux agents du SPVM. « Comment tu veux qu’un fonctionnaire de la ville de Montréal serve la population quand il n’habite même pas sur l’île ? » a-t-il lancé.

Marc-Antoine Desjardins a insisté sur le rôle du sport à Montréal. La Ville doit financer à hauteur de 500 $ l’achat des vélos par les Montréalais, a-t-il proposé. Promettant une « transition écologique intelligente » dans la métropole, il a suggéré la création d’un réseau de serres urbaines, sans entrer dans les détails, pour assurer une distribution alimentaire aux plus démunis. « 12 % des travailleurs ne mangent pas à leur faim » à Montréal, a-t-il plaidé.

Valérie Plante a insisté sur la place de l’environnement pour son parti et rappelé que son Plan climat prévoit la création d’une « zone zéro émission » au centre-ville d’ici 2030.

Inévitablement, les discussions se sont aussi engagées sur la hausse des fusillades dans la Métropole.

« On ne veut pas définancer ni désarmer les policiers », a clamé Denis Coderre, en appuyant par ailleurs l’idée des caméras corporelles pour les agents de la paix. Financer par « des montants appréciables » dans la prévention permettra « de s’assurer que tout le monde vive en toute quiétude », a soutenu l’ancien maire. La mairesse sortante, Valérie Plante, n’a pas abordé cet enjeu, mais a tenu le même message le matin même, au moment d’annoncer la candidature de Will Prosper dans Montréal-Nord.

Au terme d’une discussion sans controverse, les quatre candidats ont encouragé le public à voter, surtout les plus jeunes. À peine plus du quart des 18-25 ans ont voté lors des dernières élections municipales à Montréal. Le taux de participation s’est élevé à 42 % pour tous les groupes d’âges dans la métropole aux dernières élections.

Le Dialogue jeunesse pour la mairie de Montréal était organisé au Cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal grâce à un partenariat entre l’Institut du Nouveau Monde et Le Devoir.