Will Prosper briguera la mairie de Montréal-Nord pour Projet Montréal

Will Prosper promet une « transformation majeure » de Montréal-Nord s’il est élu maire de l’arrondissement en novembre sous la bannière de Projet Montréal. Le documentariste et militant souhaite entre autres mieux financer les organismes communautaires et lutter contre la pauvreté.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a présenté mercredi les différents candidats qui brigueront les suffrages pour le compte de son parti à Montréal-Nord dans le cadre des prochaines élections municipales. Parmi ceux-ci, on retrouve M. Prosper, qui tentera de déloger Christine Black, d’Ensemble Montréal, à la mairie de l’arrondissement.

L’intérêt de M. Prosper pour la politique municipale était déjà connu. En entrevue au Devoir en avril dernier, le documentariste avait déjà fait part de son intérêt pour la mairie de Montréal-Nord. À l’époque, il n’avait pas écarté de se joindre à l’équipe de la mairesse sortante, mais il avait aussi évoqué la possibilité de se présenter à titre de candidat indépendant.

Ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada, Will Prosper est documentariste depuis plusieurs années. Il est également cofondateur de Hoodstock, un organisme voué à lutter contre les inégalités systémiques, en particulier dans Montréal-Nord.

« Il est temps que Montréal-Nord soit dirigé par des gens de Montréal-Nord », a lancé M. Prosper, qui a souligné à maintes reprises sa proximité avec les résidents de l’arrondissement et sa vaste implication bénévole des dernières années.

M. Prosper est aussi connu en tant que militant contre le racisme et le profilage racial. Dans les derniers mois, il s’est positionné en faveur d’une réduction du financement de la police. Or, le budget du Service de police de la Ville de Montréal a continué d’augmenter annuellement depuis l’arrivée de Mme Plante à la tête de la métropole, en novembre 2017.

Questionné au sujet de sa position sur le financement de la police et de son désarmement, M. Prosper a préféré souligner l’importance d’augmenter le financement des groupes communautaires de l’arrondissement. Il réclame aussi la construction de logements sociaux et une bonification de l’offre de transport en commun dans cet arrondissement qui, à ses yeux, a été délaissé dans les dernières années par l’administration locale de Christine Black.

Will Prosper promet ainsi une « transformation majeure » de Montréal-Nord, en commençant par la construction d’un centre sportif dans l’arrondissement.

Un arrondissement « perdant »

Par voie de communiqué, le chef du parti Mouvement Montréal, Balarama Holness, a tenu à féliciter Will Prosper pour son saut en politique. Il rappelle cependant que Montréal-Nord représente un château fort du parti de Denis Coderre, Ensemble Montréal. En 2017, la mairesse sortante Christine Black avait remporté la victoire par plus de 5000 voix contre M. Holness, qui était alors candidat à ce poste pour Projet Montréal.

« Valérie Plante n’appuie pas l’équité et l’inclusivité. Son choix de placer Will Prosper dans un arrondissement perdant et de mettre en avant de façon répétée des politiques racistes indique clairement où se trouvent ses priorités », déplore M. Holness.

La mairesse Valérie Plante s’est toutefois dite confiante mercredi quant aux chances de M. Prosper d’être élu au terme des élections du 7 novembre. « Bien sûr que c’est un défi [de faire élire M. Prosper dans Montréal-Nord], mais je pense que les gens sont tannés d’avoir été laissés pour compte dans cet arrondissement […] Je pense que les gens sont prêts à aller de l’avant », a-t-elle dit.

En 2012, Will Prosper avait tenté sa chance en politique provinciale à titre de candidat pour Québec solidaire dans le district de Bourassa-Sauvé, en vain.

Projet Montréal a par ailleurs présenté trois autres membres de sa nouvelle équipe de candidats dans Montréal-Nord. Fatima Gabriela Salazar Gomez, la coordonnatrice scientifique de l’Algora Lab de l’Université de Montréal, sera candidate au poste de conseillère de ville du district Ovide-Clermont. Les autres candidats annoncés mercredi sont Mathieu Léonard et Cynthia Mendoza. Une autre candidature s’ajoutera prochainement pour compléter l’équipe.