Les candidats à la mairie de Montréal à la rencontre des jeunes

Valérie Plante, Denis Coderre, Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins répondront côte à côte le 11 août prochain aux questions du public dans le cadre d’une « discussion » organisée par Le Devoir et l’Institut du Nouveau Monde (INM).

Les chefs des quatre principales formations politiques de la métropole (Projet Montréal, Ensemble Montréal, Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal) se donnent ainsi rendez-vous au Cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal pour promouvoir leur vision pour leur ville.

Cette « activité non partisane » ne constitue pas un débat, affirment les organisateurs dans un communiqué commun, « mais une discussion sur les idées et les possibilités pour l’avenir de Montréal ».

Les citoyens de moins de 35 ans détiennent la priorité pour assister à ce « Dialogue jeunesse des chefs », puisque les organisateurs souhaitent « intéresser les jeunes à la campagne électorale et ainsi encourager leur participation électorale ». À peine plus du quart des 18-25 ans ont voté lors des dernières élections municipales à Montréal et seulement le tiers des 26-35 ans ont fait de même.

Il s’agit donc d’« une belle occasion pour les candidates et candidats de démontrer qu’ils s’intéressent aux préoccupations actuelles et futures de la jeunesse », soutiennent les dirigeants des deux organisations indépendantes.

« Pour que les jeunes s’intéressent à la politique, il faut que la politique s’intéresse aux jeunes », plaide Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM. « Ce dialogue est une occasion formidable pour les personnes qui aspirent à diriger Montréal d’engager la conversation avec ce groupe important de l’électorat. »

« En tant que média, faire le pont entre la classe politique et la population est au cœur de notre mission », rappelle à son tour le directeur du Devoir, Brian Myles. « Des événements comme celui-ci, qui stimulent la participation citoyenne chez les jeunes, contribuent à la vitalité démocratique de demain. »

Les personnes inscrites à l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde peuvent dès aujourd’hui réserver leur place pour cet événement qui se veut « convivial » et « rassembleur ». Après le 1er août, le grand public pourra à son tour se procurer des billets sur le site Internet de l’INM, jusqu’à épuisement des places. L’INM et le quotidien Le Devoir diffuseront en direct et gratuitement les échanges des quatre politiciens sur leur page Facebook respective.

Les élections municipales se tiendront le 7 novembre 2021.