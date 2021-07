Denis Coderre propose un marché public dans le Vieux-Montréal

Denis Coderre promet d’implanter un marché public au marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, s’il est porté au pouvoir en novembre prochain.

Le candidat à la mairie de Montréal a pris cet engagement jeudi alors qu’il présentait les candidats de son équipe dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et d’Outremont.

« Ville-Marie a besoin d’un marché et le marché Bonsecours pourrait être un marché public, au même titre qu’Atwater et Jean-Talon », a soutenu Denis Coderre. Selon le candidat, ce projet permettrait de faire du marché Bonsecours un lieu de destination. Il a indiqué avoir rencontré l’ensemble des commerçants présents sur le site à ce sujet et avoir signifié son intention de lui donner une vocation de marché. Au passage, il a affirmé que le bâtiment patrimonial était dans un état « pitoyable » et qu’il faudrait y voir.

Lors de sa conférence de presse, Denis Coderre a aussi évoqué l’idée de créer un bureau de la gastronomie à Montréal.

La bataille de Rosemont

C’est Gilles Grondin qui briguera sous la bannière d’Ensemble Montréal la mairie de Rosemont–La Petite-Patrie, un des châteaux forts de Projet Montréal. Ancien directeur du Mouvement national des Québécoises et Québécois, syndicaliste et ex-conseiller municipal de 2005 à 2009, M. Grondin a soutenu que sous l’administration de François Croteau, l’arrondissement avait été le théâtre de discordes et que les élus en place avaient négligé de consulter la population dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets. « Nous allons rétablir un vivre ensemble plus serein », a-t-il promis.

Il affrontera François Limoges, de Projet Montréal, François Croteau ayant décidé de ne pas solliciter un autre mandat.

Dans le district Claude-Ryan, dans Outremont, Ensemble Montréal envoie dans la mêlée Dan Kraft, avocat et chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, qui sera candidat au poste de conseiller.

Jusqu’à maintenant, Ensemble Montréal a présenté 80 candidats, dont 37 femmes.