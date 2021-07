Montréal met fin au litige de la Formule E

Montréal tourne la page de la saga de la Formule électrique. La Ville s’est entendue avec l’entreprise Formula E Operations (FEO) qui, en échange du versement d’une somme de 3 millions de dollars, retire sa poursuite de 16,1 millions contre la mairesse Valérie Plante et son administration, a annoncé lundi matin le président du comité exécutif, Benoit Dorais.

Par voie de communiqué, M. Dorais a soutenu que cette entente hors cour représente la meilleure solution possible au litige. « Ce règlement […] est fait aux bénéfices des Montréalaises et Montréalais, a-t-il soutenu. Il permet de finaliser cette saga, de réduire les coûts liés à la préparation d’une audience au tribunal et de mettre fin à toute réclamation de FEO. »

Rappelons que la course organisée dans les rues du quartier Centre-Sud en 2017 par l’administration de Denis Coderre avait suscité beaucoup de mécontentement chez les commerçants et les résidents du secteur. Ce dossier avait d’ailleurs plombé la campagne électorale de l’ancien maire, qui avait mordu la poussière aux élections municipales suivantes.

Une fois arrivée au pouvoir, Valérie Plante avait annoncé sa décision de ne pas reconduire l’événement, ce qui avait amené l’organisme sans but lucratif Montréal c’est électrique (MCE) à mettre fin à ses activités deux mois plus tard.

En juin 2018, FEO et le syndic de faillite de MCE avaient déposé une poursuite de 33 millions contre la mairesse Plante et la Ville de Montréal, leur reprochant d’avoir agi de manière « impulsive », « arbitraire » et « injurieuse » en mettant fin au contrat ; la poursuite avait ensuite été réduite à 16,1 millions. L’entente hors cour met donc un terme au litige.