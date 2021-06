Des transports en commun gratuits pour les aînés en 2023, promet Valérie Plante

Faute d’avoir pu réaliser sa promesse de 2017 d’accorder la gratuité aux aînés dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM), Valérie Plante s’engage à le faire d’ici 2023 si elle est réélue le 7 novembre.

D’ici là, à compter de jeudi, les enfants de 11 ans et moins pourront voyager gratuitement dans le métro et les autobus de la STM, tel que le prévoyait le budget 2021 de la Ville adopté l’automne dernier. Pour leur part, les personnes âgées de 65 ans et plus pourront bénéficier d’un rabais important qui correspond à 50 % du coût actuel de la carte à tarif réduit pour les aînés et porte à 27 $ le prix de leur carte mensuelle. En avril dernier, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) avait d’ailleurs ajusté sa grille tarifaire en fonction des mesures mises en place par l’administration municipale.

La mairesse n’a donc pu concrétiser qu’une partie de la promesse faite par Projet Montréal lors de la campagne électorale de 2017. Mardi, Valérie Plante a expliqué que la pandémie avait contrecarré les plans de son administration. « La volonté a toujours été là, mais nécessairement, avec la pandémie, on a dû faire des choix budgétaires qui étaient nécessaires. On a dû s’adapter », a-t-elle expliqué. « Ça va prendre un peu plus de temps, mais on ne recule pas. »

Les mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet représentent une dépense de 9,3 millions pour la Ville de Montréal. Quand elle sera en vigueur en 2023, la gratuité tant pour les enfants que les aînés coûtera 40 millions $, a précisé la mairesse.

Valérie Plante a par ailleurs reproché au parti de son adversaire, Ensemble Montréal, d’avoir voté contre les réductions de tarifs dans les transports en commun l’an dernier. Dans les faits, Ensemble Montréal a plutôt voté contre le budget 2021 de l’administration Plante en raison notamment de l’augmentation des dépenses et la hausse du ratio d’endettement de la Ville.

Les nouvelles mesures représentent peut-être une baisse de revenus pour la STM, mais le responsable de la mobilité au comité exécutif, Éric Alan Caldwell croit qu’elles pourront inculquer à davantage de jeunes l’habitude des transports en commun, tout en permettant à plus de personnes âgées d’y avoir accès, notamment en dehors des heures de pointe alors que le métro et les autobus sont moins achalandés.

Sue Montgomery devrait accepter les blâmes, croit Valérie Plante Valérie Plante estime que la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, devrait prendre acte de la décision de la Commission municipale du Québec (CMQ) qui lui reproche 11 manquements à l’éthique des élus, et se consacrer désormais à la bonne gestion de son arrondissement. « On avait raison d’agir pour protéger les travailleurs et travailleuses de la fonction publique de l’arrondissement », a soutenu Mme Plante qui avait expulsé Mme Montgomery de son parti en janvier 2020. « Il est temps que Mme Montgomery accepte les blâmes. » Mais contrairement à Lionel Perez, chef de l’opposition et candidat à la mairie de CDN-NDG, Valérie Plante ne réclame pas la démission de Sue Montgomery. « Il y a des élections qui s’en viennent et je fais confiance à la population de prendre une décision basée sur les faits, qui sont éloquents. » Rappelons que Sue Montgomery a récemment déposé une poursuite en diffamation de 120 000 $ contre la mairesse Plante et la Ville de Montréal. Jeanne Corriveau