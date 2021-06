Marvin Rotrand quitte la vie politique

Le doyen de l’hôtel de ville de Montréal quittera la vie politique au terme de son mandat en novembre. Marvin Rotrand prendra sa retraite après avoir siégé pendant 39 ans comme conseiller municipal dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Âgé de 70 ans, l’élu annoncera son départ de l’hôtel de ville mercredi matin en compagnie du chef d’Ensemble Montréal et candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, à qui il accorde son appui en prévision du scrutin de l’automne. « Je ne vais pas disparaître », a indiqué M. Rotrand qui entend continuer de s’exprimer sur les grands enjeux qui lui tiennent à cœur comme la diversité culturelle et les enjeux de démocratie.

Le conseiller de Snowdon estime que Denis Coderre propose une équipe de candidats et candidates qui représentent bien la diversité montréalaise et qu’à cet égard, il est en train de remplir sa promesse. « Ça va être l’équipe qui va être la plus diversifiée », dit-il.

Marvin Rotrand siège à l’hôtel de ville de façon continue depuis 1982. Il avait joint l’équipe du maire Gérald Tremblay en 2001. Leader du parti Union Montréal, il avait quitté cette formation politique en novembre 2012, à la suite de la démission de M. Tremblay. En novembre 2013, il avait été réélu sous la bannière de Coalition Montréal, un parti dirigé par Marcel Côté. Quand il est devenu chef de ce parti en 2017, Denis Coderre l’avait démis de ses fonctions de vice-président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), poste qu’il occupait depuis 16 ans.

L’élu estime avoir contribué à la démocratisation de l’hôtel de ville et à l’accès des citoyens aux instances de la Ville. « Quand je suis arrivé en politique, le conseil municipal était 100 % blanc », a-t-il rappelé. « Nous avons travaillé pour que le conseil reflète mieux la réalité. »

