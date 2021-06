Ray-Mont s’engage à travailler avec Montréal et les citoyens

Ray-Mont Logistiques retarde le début de ses travaux de construction le temps de s’entendre avec la Ville et les citoyens sur des mesures de mitigations.

Afin de limiter les nuisances associées à sa future plateforme intermodale de transbordement de conteneurs, un groupe de travail sera mis sur pied cet été au sein de l’instance Concertation Assomption Sud–Longue-Pointe, a annoncé la Ville de Montréal lundi. L’objectif du groupe, qui doit inclure des représentants de la Ville, de l’entreprise et des citoyens, sera d’établir un plan d’ici la fin de l’automne.

Jusqu’à tout récemment, les tensions étaient vives entre Ray-Mont et les élus de l’arrondissement, qui avaient tenté de bloquer le controversé projet. L’entreprise avait affirmé que les travaux de construction allaient commencer dans les prochaines semaines, sans qu’aucune mesure soit prévue pour limiter les bruits et la poussière susceptibles de bouleverser la qualité de vie des résidents du quartier Viauville.

Une première rencontre jugée fructueuse entre la Ville et l’entreprise aurait permis de dénouer l’impasse. « Le projet de Ray-Mont Logistiques, comme tous les projets d’envergure, comporte des défis à relever, mais tout le monde est maintenant mobilisé pour s’assurer d’identifier les mesures de mitigation nécessaires pour le faire avancer, et en faire le véritable levier de développement économique dont l’Est a besoin », a indiqué lundi par voie de communiqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous avons entamé avec enthousiasme et rigueur le travail avec la Ville et avons confiance que c’est par le dialogue entre toutes les parties impliquées que notre projet et le milieu sortiront gagnants », a fait savoir, dans le même communiqué, le président-directeur général de Ray-Mont Logistiques, Charles Raymond. « Notre entreprise est consciente des défis de cohabitation du secteur et c’est la raison pour laquelle nous sommes engagés avec sérieux dans cette démarche. »

Rappelons que Ray-Mont Logistiques prévoit le transport et l’entreposage de centaines de conteneurs remplis de grains quotidiennement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur un terrain de 2,5 millions de pieds carrés à proximité du port de Montréal.

Alors que plusieurs citoyens s’opposent tout bonnement au projet, des mesures comme l’aménagement d’un talus, d’une zone tampon boisée et d’art public ont été évoquées par diverses parties prenantes.