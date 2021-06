La facture du REM grimpe à 6,9 milliards de dollars

La facture de la première phase du Réseau express métropolitain (REM) atteint maintenant 6,9 milliards de dollars. La pandémie et les ajustements requis au projet ont entraîné des coûts supplémentaires de 350 millions $, a fait savoir CPDQ Infra jeudi.

Alors qu’il faisait le point sur le projet du REM qui reliera Brossard à l’Ouest de l’île de Montréal, avec une antenne vers l’aéroport Montréal-Trudeau, le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, n’a pas écarté la possibilité que le coût du projet puisse encore augmenter, compte tenu de certaines incertitudes liées aux travaux dans le tunnel Mont-Royal.

Rappelons qu’en juillet dernier, une détonation imprévue dans le tunnel ainsi que la découverte de résidus d’explosifs centenaires avaient retardé l’échéancier des travaux et nécessité des modifications aux méthodes de travail. « Oui, il y aura des coûts supplémentaires liés à ça », a reconnu M. Arbaud, sans pouvoir mesurer les conséquences financières de ces difficultés. « On a changé les méthodes de construction. On a résolu l’ensemble des problématiques, techniques et d’ingénierie », a-t-il ajouté.

Une partie de l’augmentation du coût de la phase 1 du REM, soit 200 millions, est attribuable à la COVID-19, alors qu’un montant de 150 millions est lié à des ajustements apportés au projet à la suite de pourparlers avec des municipalités et avec les compagnies ferroviaires.

Ce montant de 350 millions sera assumé en totalité par CDPQ Infra, a assuré M. Arbaud.

Quant aux échéanciers, ils demeurent pour l’instant les mêmes que ceux annoncés à l’automne dernier. Ainsi, le tronçon entre Brossard et la Gare centrale, à Montréal, devrait entrer en service à l’été 2022. Les autres segments suivront en 2023 et en 2024.