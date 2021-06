Denis Coderre souhaite interdire la consommation d’alcool dans les parcs en soirée

S’il était maire de Montréal, Denis Coderre interdirait la consommation d’alcool dans les parcs après 20 h, comme l’a décrété Régis Labeaume à Québec. Le chef d’Ensemble Montréal estime que cette mesure assurerait une plus grande quiétude aux citoyens.

« Régis a raison. […] On devrait arrêter de prendre de la boisson après 8 h, à la brunante, quand il commence à faire noir », a-t-il expliqué mercredi, alors qu’il présentait des candidats de son équipe dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Montréal-Nord.

L’aspirant maire a invoqué les événements violents survenus dans les derniers jours, notamment dans le Vieux-Montréal, pour justifier sa position. D’autant, dit-il, que les parcs sont jonchés de déchets depuis l’arrivée des beaux jours et la levée du couvre-feu.

Denis Coderre estime aussi que les forces policières ont besoin de davantage d’effectifs et d’outils pour contrer la violence. « On doit financer davantage [la police]. Il manque au moins 200 effectifs au niveau de la police », a-t-il affirmé. On doit assurer une présence. Ce n’est plus juste Montréal-Nord. Ça se fait à travers le territoire et on a besoin d’augmenter la sécurité.

Au passage, il a écorché Projet Montréal qui, lors d’un congrès le mois dernier, a évoqué la possibilité de désarmer certains policiers. « On a besoin de repenser la police, d’avoir une police présente, mais on doit leur donner des outils pour agir, a soutenu Denis Coderre. L’administration actuelle n’en fait non seulement pas assez, mais j’ai l’impression qu’elle ne comprend pas ce que ça veut dire la sécurité. »

D’autres détails suivront.