La conseillère de Projet Montréal Laurence Lavigne Lalonde ne briguera pas un autre mandat

Une autre membre de l’administration de Valérie Plante s’apprête à quitter la vie politique. La conseillère de Projet Montréal et responsable de la transition écologique au comité exécutif Laurence Lavigne Lalonde a annoncé lundi son intention de ne pas solliciter un autre mandat en novembre prochain.

Conseillère depuis 2013 dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Laurence Lavigne Lalonde a fait connaître sa décision dans un message publié sur sa page Facebook. Elle y indique qu’elle n’habite plus le district et souhaite que les citoyens soient représentés par une personne qui côtoie quotidiennement ses quartiers et qui soit plus présente qu’elle dans les ruelles et les fêtes de quartier. « Depuis la naissance de mes filles, j’ai le désir de mieux conjuguer travail-famille-transport actif », ajoute-t-elle.

Mme Lavigne Lalonde précise qu’elle relèvera un « nouveau défi » à Projet Montréal, mais ne spécifie pas les fonctions qu’elle occupera au parti.

Une candidate a déjà manifesté son intérêt pour briguer le poste de conseillère dans Maisonneuve-Longue-Pointe sous la bannière de Projet Montréal. Il s’agit d’Alia Hassan-Cournol. Directrice générale de l’organisme Accueil liaison pour arrivants (ALPA), Mme Hassan-Cournol se décrit comme une « fille de l’Est » engagée dans sa communauté et plaidant pour la justice sociale, la lutte contre les inégalités et le développement de moyens de transport durables et efficaces pour l’Est de Montréal.

Si sa candidature est retenue au terme de l’assemblée d’investiture, Mme Hassan-Cournol affrontera la candidate d’Ensemble Montréal et cofondatrice et directrice de l’organisme l’Université dans la Nature, Emilia Tamko.

En décembre dernier, La Presse rapportait que Laurence Lavigne Lalonde avait exprimé sa frustration à l’égard du report par l’administration Plante du dévoilement du Plan climat de la Ville en raison de la crise sanitaire. Ce plan, qui prévoit notamment une réduction de 25 % des déplacements en auto solo d’ici 2030, a finalement été dévoilé quelques jours plus tard.

Le départ de Mme Lavigne Lalonde de la vie politique s’ajoute à ceux de trois autres membres du comité exécutif, soit François Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie, de Jean-François Parenteau, maire de Verdun, et de la conseillère Rosannie Filato, qui ont annoncé qu’ils ne solliciteraient pas un autre mandat lors des élections du 7 novembre prochain.