Valérie Plante reconnaît avoir commis une «erreur»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reconnu samedi avoir commis « une erreur » la veille en se réunissant avec quatre autres personnes à la même table d’une terrasse du Plateau-Mont-Royal, faisant ainsi fi, momentanément, des règles sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Mme Plante s’est déplacée vendredi soir au nouveau restaurant Le Pontiac, situé sur l’avenue du Mont-Royal, pour célébrer la réouverture des terrasses avec son adjointe Isabelle Proulx-Hétu, qui célébrait d’ailleurs son anniversaire hier. Sur une photo diffusée sur le compte Instagram de Mme Plante vendredi soir, on pouvait voir les deux femmes trinquer, seules à une même table.

Or, une photo prise par un citoyen a montré Mme Plante en présence d’un total de quatre autres personnes assises à une même table sur la terrasse de ce restaurant du Plateau-Mont-Royal cette même soirée. On les voit discuter et prendre un verre. « Les règles de [la] santé publique ne s’appliquent pas à la mairesse Valérie Plante », a déploré sur Twitter Frederick Carle. Plusieurs autres internautes ont aussi déploré cette situation.

Les règles de santé publique ne s'appliquent pas à la mairesse @Val_Plante Table de 5. 1 masquée. Fini de manger. Manifestement pas la même adresse.. fait semblant sur les réseaux sociaux qu'elle est à 2. Minimum 30 min. #polmtl cc @DenisCoderre @tvanouvelles @LP_LaPresse pic.twitter.com/Gj0rtwblBA — Frederick Carle (@fcarle) May 28, 2021

En effet, le plan de déconfinement du gouvernement Legault indique que seulement deux adultes de résidences différentes peuvent s’asseoir à une même table. Ceux-ci peuvent être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur.

« Oui, c’est mon erreur. Je mangeais avec une amie, et le chef [du restaurant, Danny St-Pierre] et deux membres de mon équipe sont venus s’asseoir avec nous quelques minutes. On aurait dû remettre nos masques. Ça montre qu’on doit être vigilants et qu’on n’est pas à l’abri d’une erreur malgré nos bonnes intentions », a reconnu Mme Plante samedi matin sur son compte Twitter.

Dans les faits, même avec un masque, les cinq personnes n’auraient pas dû s’asseoir à une même table, selon les règles sanitaires en vigueur.

Lorsque joint par Le Devoir samedi, le cabinet de Mme Plante nous a indiqué que la mairesse se contentera pour l’instant de cette déclaration. Elle devrait toutefois réagir davantage plus tard cet après-midi en marge d’un événement médiatique qui aura lieu vers 13 h 45 au parc Frédéric-Back. La mairesse décernera alors la citoyenneté d’honneur à la directrice générale de la Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche.

Aucune arrestation

Par ailleurs, malgré le fort achalandage dans les terrasses et les parcs de la métropole vendredi soir à l’occasion de la fin du couvre-feu, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a signalé aucun débordement.

« Les chiffres que j’ai jusqu’à maintenant, ce serait aucun constat, aucune arrestation », a confirmé au Devoir samedi matin l’agente-relationniste Véronique Comtois, du SPVM.

De nombreux policiers ont été déployés hier soir à des endroits clés hier soir pour éviter les débordements. Lors du passage du Devoir dans le Vieux-Montréal peu après 22 h, vendredi, de nombreux policiers supervisaient notamment la Place Jacques-Cartier et le Vieux-Port, qui étaient bondés de passants festifs.

« On avait des effectifs qui étaient dégagés pour être présents, pour être visibles, mais somme toute, ça s’est bien passé », a ajouté Mme Comtois.