La mairesse prêche pour l’ouverture des terrasses le 1er juin à Montréal

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenté jeudi de calmer les ardeurs de la mairesse Valérie Plante qui espère une ouverture des terrasses de restaurants et de bars le 1er juin prochain à Montréal si la situation sanitaire le permet.

Valérie Plante a soutenu jeudi que la Ville était en négociations avec le gouvernement du Québec et la Santé publique au sujet des terrasses. « Étant donné que les restaurateurs ont besoin de prévisibilité, et on s’entend, ils ont bien besoin d’oxygène et d’argent, est-ce qu’on pourrait envisager le 1er juin ? Si, bien sûr, les conditions le permettent », a-t-elle expliqué.

La mairesse a soutenu que les restaurateurs à qui elle avait parlé étaient disposés à se conformer aux directives sanitaires qui leur seraient imposées, même si on leur demandait de prévoir une distanciation de plus de deux mètres. « Mais, évidemment il faut que la situation continue dans ce sens-là. C’est stable et ça demeure fragile, mais on est très encouragés. »

En début d’après-midi, le ministre Christian Dubé a cependant prêché la prudence. « Il y a plusieurs politiciens [municipaux] qui sont en campagne électorale cette année. C’est plus facile de donner des poignées de mains sur des terrasses que dans une pièce fermée. Mais moi, je dirais : soyons prudents en ce moment sur les engagements qu’il faut prendre, a-t-il dit. Je pense que les gens comprennent qu’on est tannés d’être en dedans et qu’on a hâte que les terrasses rouvrent. On est vraiment conscients de ça. […] Je dis à tous les politiciens de rester tranquilles jusqu’à ce qu’on ait notre plan de relance. »

Les propriétaires de restaurants et de bars, de leur côté, ont apprécié la sortie de la mairesse. « On attend cette nouvelle depuis le mois d’octobre, quand on a été obligés de fermer », souligne le président de la Nouvelle association des bars du Québec, Pierre Thibault, aussi copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement. Selon lui, si Mme Plante s’est prononcée sur le sujet aujourd’hui, c’est qu’elle a dû obtenir des échos positifs de la santé publique de Montréal.

« Mme Plante a démontré beaucoup de compassion pour les difficultés vécues par notre secteur, a quant à lui déclaré le porte-parole de l’Association Restauration Québec, François Meunier. C’est une manière d’appuyer ce qu’on demande, car on ne peut pas rester fermés encore longtemps. »

Les commerçants attendent aussi avec impatience les prochaines étapes de leur réouverture, estime le président de l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Billy Walsh. « On veut que la Santé publique prenne des décisions éclairées par rapport à l’ouverture des terrasses, mais surtout qu’on nous donne un plan de match par rapport à l’été qui s’en vient, pour lequel on a beaucoup d’espoir. Parce que l’été sera une période cruciale pour la survie des restaurateurs, ne sachant pas exactement de quoi sera fait le dernier trimestre de l’année. Un dernier trimestre qui pourrait provoquer la fermeture ou la limitation en termes de volume dans les espaces intérieurs. Donc, ce qu’on veut avoir de la part du gouvernement, c’est de la prévisibilité. »