Québec met sur pied un comité d’experts pour le REM de l’Est

Québec et CDPQ Infra ont mis sur pied un comité d’experts de 15 personnes pour les épauler dans la réalisation du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est. Outre l’architecte français Jean-Paul Viguier, ce groupe d’experts présidé par Maud Cohen, présidente de la Fondation du CHU Sainte-Justine, comptera aussi dans ses rangs les architectes Ken Greenberg, de Toronto, Éric Gauthier et Éric Millette.

Le comité dévoilé mardi réunira également des représentants du monde des affaires, soit Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus, Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction chez Chambre de la sécurité financière, et Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive chez Énergir.

Parmi les autres membres du comité, on compte l’urbaniste Paula Negron-Poblete, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, Monique Simard, ex-patronne de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Lindsay Daudier, directrice générale de Fusion jeunesse, Christian Savard, directeur général de Vivre en ville et Mouna Andraos, directrice générale par intérim de la Société des arts technologique (SAT). Un représentant du gouvernement du Québec, soit le sous-ministre Frédérick Bouthillette, et un représentant de la Ville de Montréal, Luc Gagnon, se joindront au groupe.

Architecte de renommée internationale, Jean-Paul Viguier est le concepteur de plusieurs grands projets en Europe, parmi lesquels le pavillon de France à l’exposition universelle de Séville en 1992. Pour sa part, Ken Greenberg est l’ancien directeur du service d’urbanisme de la Ville de Toronto et auteur de Toronto Reborn. Éric Gauthier, de FABG, a signé plusieurs projets parmi lesquels le réaménagement du Monument-National et de la Biosphère, ainsi que l’agrandissement du théâtre Espace Go. Quant à l’architecte Éric Millette, il a notamment remporté le prix orange décerné par Sauvons Montréal pour le réaménagement de la Cour d’Appel du Québec.

Le mandat du comité sera de faire des recommandations à CDPQ Infra sur l’ensemble du projet de REM de l’Est et pas uniquement sur le controversé tronçon aérien qui surplombera le boulevard René-Lévesque au centre-ville. Les membres du comité seront rémunérés.

CDPQ Infra a par ailleurs recruté la firme d’urbanisme Lemay pour réaliser la conception architecturale du projet et travaillera en étroite collaboration avec le comité aviseur. La firme prend ainsi la relève de Daoust Lestage Lizotte Stecker et STGM qui avaient claqué la porte en début d’année. Les plans prescriptifs réalisés par Lemay seront imposés aux soumissionnaires dans le cadre du processus d’appel d’offres pour le contrat de construction.

Malgré les critiques, CDPQ Infra maintient le cap sur la construction d’un REM en aérien au-dessus du boulevard René-Lévesque. Vendredi dernier, le grand patron Jean-Marc Arbaud a réitéré que construire le REM en souterrain au centre-ville serait hautement risqué en raison de la présence en sous-sol de lignes de métro qui se croisent à différentes profondeurs, d’égouts centenaires et de l’autoroute 720. Il a également rejeté la solution hybride de REM au sol avancée par l’ex-chef de Projet Montréal Richard Bergeron.

