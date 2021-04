Vaste mobilisation à Montréal pour la défense des locataires

Des centaines de locataires inquiets face à la hausse rapide des loyers et les risques d’éviction accrus auxquels ils font face manifestaient samedi après-midi à Montréal pour demander au gouvernement d’agir face à la crise du logement.

Plusieurs rassemblements ont eu lieu samedi dans différentes villes de la province, incluant Québec, Joliette et Saint-Hyacinthe dans le cadre de la 9e édition de la Journée des locataires. À Montréal, des centaines de personnes se sont réunies sous le coup de 13 h 30 près de la station de métro Parc, au coin des rues Jean-Talon Ouest et Hutchison.

« C’est clairement notre plus grande édition », a lancé devant la foule le porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Maxime Roy-Allard. Une mobilisation qui n’est pas étonnante, selon lui, dans le contexte où les locataires ont « beaucoup de raisons de manifester ».

À l’approche du 1er juillet et de la période des déménagements, la surenchère dans le prix des loyers à Montréal, associée à un phénomène de rareté des logements à plusieurs endroits, inquiète plusieurs locataires. Les évictions pour cause de travaux majeurs causent aussi bien des maux de tête. Vendredi, plus d’une centaine de personnes ont d’ailleurs pris part à une mobilisation afin de s’opposer à des avis d’éviction pour cause de travaux majeurs reçus par des dizaines de locataires du Manoir Lafontaine, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Dans des discours enflammés, plusieurs organisateurs communautaires ont notamment réclamé samedi un contrôle obligatoire des loyers et un moratoire sur les évictions de locataires dans le contexte de la pandémie, comme cela avait été le cas pendant plusieurs mois l’an dernier.

Peu avant 14 h 30, les manifestants ont ensuite entamé une marche en direction sud, sur la rue Hutchison.

