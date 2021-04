Un plan de 970 millions sur 10 ans pour le parc Jean-Drapeau

Le plan pour verdir et rendre plus convivial le parc Jean-Drapeau, qui se déploiera au cours des dix prochaines années, nécessitera des investissements de 970 millions de dollars et entraînera une réduction importante de la place de l’automobile.

La mairesse Valérie Plante a dévoilé mercredi le plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 qui prévoit pour la prochaine décennie une transformation graduelle du parc afin de mettre en valeur son patrimoine naturel et de le rendre plus accueillant pour le public.

« Avec le plan directeur dévoilé aujourd’hui, c’est fini, les développements à la pièce déconnectés des aspirations de Montréal », a dit la mairesse. Elle a souligné que les consultations menées avaient démontré que les citoyens souhaitaient un meilleur équilibre entre les différents usages du parc et une mise en valeur des espaces naturels et du patrimoine bâti.

Au fil des années, la canopée sera augmentée de 30 % et plusieurs secteurs seront complètement réaménagés — comme le révélait Le Devoir dans son édition de mercredi —, à commencer par la Place des Nations qui sera complètement revampée dans les prochaines années. Un des éléments phares du projet réside aussi dans la réalisation d’une promenade riveraine de 15 kilomètres.

La place de l’automobile sera aussi revue. À l’heure actuelle, les surfaces de stationnement occupent 10 % de la surface du parc. Disséminés sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, ces stationnements sont souvent sous-utilisés, soutient la Société du parc Jean-Drapeau.

Celle-ci estime qu’à terme, les surfaces de stationnement seront réduites de 80 %, mais cette déminéralisation n’entraînera pas nécessairement une réduction importante des places de stationnement. Ceux-ci seront plutôt concentrés aux extrémités est et ouest des îles ainsi que dans le nouveau complexe multifonctionnel qui sera construit à proximité du pont Jacques-Cartier. « On veut diminuer l’empreinte des stationnements, mais aussi augmenter l’accès au parc et à ses différentes sections », a fait valoir Valérie Plante.

Le stationnement du Casino et celui de La Ronde seront conservés, a-t-elle précisé.

La circulation automobile sera graduellement réduite pour l’éliminer, à terme, à l’intérieur du périmètre du parc, mais l’accès en voiture sur le site sera maintenu, a assuré Valérie Plante : « On diminue l’empreinte, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de transport automobile du tout ». Les autobus, les camions de livraison et les véhicules d’entretien continueront de circuler à l’intérieur du parc.

Le coût du plan est estimé à 970 millions de dollars et la Ville s’est engagée pour un montant de 340 millions pour l’instant. La mairesse Plante soutient que la Ville travaillera de concert avec les gouvernements supérieurs et les partenaires privés pour la réalisation du plan directeur.