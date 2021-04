Projet Montréal propose de désarmer certains policiers

Réunis en congrès dimanche, les membres de Projet Montréal ont approuvé une proposition visant à revoir la nécessité pour les policiers de porter une arme. Comme cela se fait dans plusieurs pays européens, seules les brigades spécialisées devraient être munies d’armes, ont convenu les militants qui suggèrent la mise en place d’un projet-pilote à cet effet.

Les participants au congrès ont débattu à huis clos en matinée des points touchant les services policiers et l’itinérance. Outre la proposition sur le désarmement des policiers, les membres de Projet Montréal ont aussi convenu de revoir le financement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en « misant sur des services de sécurité publique de proximité, adaptés aux besoins des citoyens et aux réalités communautaires ». Le parti suggère aussi de bonifier la formation des policiers portant sur l’intervention sociale.

Plus tôt dans la journée, les membres ont aussi adopté une série de propositions sur les droits des personnes avec un handicap. Ils ont notamment convenu d’offrir la gratuité des transports collectifs aux personnes handicapées et d’imposer des exigences en matière d’accessibilité universelle pour la construction et la rénovation de logements ou de commerces bénéficiant de subventions.

Les participants ont également approuvé une proposition sur une réduction de la taxation imposée aux coopératives d’habitation et aux OBNL d’habitation.

Plus de détails suivront.