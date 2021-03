Le maire de Verdun ne sollicitera pas un autre mandat cet automne

Après mûre réflexion, le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, a annoncé lundi matin qu’il ne solliciterait pas un autre mandat lors des élections de novembre prochain. L’élu a évoqué la fatigue ressentie après deux mandats, mais aussi « les attaques personnelles et les commentaires gratuits » sur les réseaux sociaux, pour justifier sa décision.

Jean-François Parenteau était en réflexion depuis quelques mois. Dans un message publié sur sa page Facebook lundi, il explique qu’un certain épuisement a eu raison de son envie de solliciter un troisième mandat. « Après huit années d’implication totale, je porte maintenant une très grande fatigue. S’ensuit une perte d’énergie que je n’arrive pas à récupérer et qui me fragilise sur des aspects personnels. Il est important d’écouter les messages que notre corps nous envoie », a-t-il écrit dans un message à ses électeurs.

L’élu signale aussi que la pandémie a entraîné des changements de comportement sur les réseaux sociaux et qu’il a eu de plus en plus de difficulté à composer avec les commentaires désobligeants. « Même si je crois que la majorité des personnes font la part des choses, les attaques personnelles et les commentaires gratuits, de plus en plus présents, ont fini par m’atteindre », dit-il.

Le maire Parenteau entend donc prendre une pause au terme de son mandat, ce qui lui permettra de renouer avec sa famille et ses proches, indique-t-il.

Sur Twitter, la mairesse Valérie Plante a salué son dévouement et son « travail acharné ».

Élu en 2013 à la mairie de l’arrondissement de Verdun avec l’équipe Denis Coderre, Jean-François Parenteau avait été réélu en 2017 alors que Projet Montréal prenait le pouvoir à l’hôtel de ville. Peu après sa victoire, Valérie Plante avait nommé M. Parenteau responsable des services aux citoyens, de l’approvisionnement et de l’environnement au comité exécutif. Le maire de Verdun avait alors quitté son parti pour siéger comme indépendant.