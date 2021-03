Montréal lance un nouveau programme pour la construction de logements abordables

Montréal se dotera d’un nouveau programme pour la construction de logements abordables dans deux zones de la métropole, ce qui permettra aux acheteurs d’obtenir un rabais de 20 % de la valeur marchande de leur unité. En vertu de ce programme, les logements seront mis à l’abri de la spéculation et leur abordabilité s’étendra sur une période minimale de 30 ans.

L’administration de Valérie Plante a précisé vendredi les paramètres de son programme qui s’inscrit dans son Règlement pour une métropole mixte, aussi connu sous le nom de « 20-20-20 », qui entre en vigueur le 1er avril prochain.

Dans les deux zones de densité identifiées, situées dans L’Île-des-Sœurs et dans l’arrondissement de Saint-Laurent, la contribution du promoteur atteindra 10 % de la valeur marchande de l’unité de manière à en réduire le prix de vente. Montréal assumera 10 % de la facture sous forme de subvention qui sera versée en fidéicommis au notaire qui procédera à la transaction.

À titre d’exemple, une unité dont la valeur marchande est évaluée à 500 000 $ coûtera 400 000 $ à l’acheteur compte tenu de la contribution de 50 000 $ du promoteur et de la subvention de 50 000 $ de la Ville de Montréal.

Pour une unité dont la valeur marchande atteint 500 000 $, un ménage devra avoir un revenu inférieur à 114 300 $ pour bénéficier du programme.

L’abordabilité des unités sera maintenue sur une période de 30 ans. Ainsi, si l’acheteur décide de revendre son logement, le prix de vente devra correspondre à une augmentation maximale de 3 % annuellement par rapport au prix initial. Au terme de 30 ans, la Ville pourrait acquérir l’unité abordable pour la revendre ou pour la proposer à un OBNL. « De cette façon, l’abordabilité du logement sera transférée d’acheteur en acheteur. Compte tenu du marché très actif de la métropole — on le voit ces derniers jours —, où le prix des logements augmente beaucoup plus rapidement que 3 % par année, cette approche assurera que plus on va avancer dans le temps, plus les propriétés seront abordables par rapport à la croissance du marché », a indiqué le responsable du dossier de l’habitation au comité exécutif, Robert Beaudry.

Montréal prévoit la construction d’un maximum de 315 unités abordables pour les trois premières années du programme et le coût pour la Ville pourrait atteindre 5,8 millions $.

D’autres détails suivront.