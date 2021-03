Un peu plus du tiers des Montréalais de 80 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin

La vaccination contre la COVID-19 va bon train sur l’Île-de-Montréal. Jusqu’à présent, 35 % des Montréalais âgés de 80 ans et plus ont été vaccinés. Chez les 70 à 79 ans, 11 % des citoyens de la métropole ont reçu une première dose.

« Et on s’attend à ce que cela progresse très rapidement, a dit la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal, lors de son point de presse hebdomadaire. On a suffisamment de vaccins en mars pour couvrir les 70 ans et plus, ainsi que les travailleurs de la santé. »

La médecin a souligné que la vaccination est « un outil formidable » pour ralentir la progression des variants à Montréal. Ces derniers jours, environ 15 % des nouveaux cas de COVID-19 à Montréal étaient liés à des variants, a-t-elle signalé, précisant que ce pourcentage était de 12 % la semaine dernière.

La majorité des éclosions liées à des variants ont été détectées en milieu scolaire, selon la Santé publique régionale. La Dre Mylène Drouin souligne que ses équipes réagissent rapidement et de façon agressive afin d’empêcher la transmission. « Dès qu’un cas est détecté, on déclare une éclosion », dit la Dre Mylène Drouin. Il faut habituellement deux cas pour qu’une éclosion soit décrétée.

