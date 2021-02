La politique d’interpellation du SPVM manque de clarté, selon la Commission de la sécurité publique

Le Service de police la Ville de Montréal (SPVM) devrait dissiper le flou concernant l’encadrement des policiers qui ont une conduite discriminatoire ou font preuve de profilage lors d’interpellations, conclut la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal dans un rapport publié vendredi. La politique d’interpellation devrait clairement stipuler l’existence de sanctions disciplinaires pour les policiers fautifs. Elle devrait aussi obliger les policiers à produire des fiches d’interpellation, de façon systématique, à chaque fois qu’ils interpellent un citoyen.

La politique d’interpellation présentée en juillet dernier par le directeur du Service de police la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, était peut-être un pas dans la bonne direction pour réduire les biais systémiques des policiers envers les minorités, mais elle doit aller plus loin, estime la Commission de la sécurité publique qui formule 25 recommandations au terme d’une consultation menée à l’automne dernier.

La collecte des données doit être complète et fiable pour mesurer l’effet de la politique. Ainsi, indique la Commission, les fiches d’interpellation devraient être produites de façon systématique et pas seulement lorsque les policiers jugent que ces interpellations s’inscrivent dans la mission du SPVM.

La Commission estime de plus que la notion de « fait observable » doit être précisée dans la politique afin de la rendre compréhensible au public et que soit présentée une liste d’exemples concrets de motifs pour justifier une interpellation. Le SPVM devrait aussi affirmer clairement dans sa politique que celle-ci vise à réduire le nombre d’interpellations non nécessaires, précise-t-on.

La politique d’interpellation dévoilée en juillet dernier ne prévoyait pas de sanctions en cas de non-respect des règles, bien que des recours soient possibles devant la Commission de déontologie policière. Sylvain Caron évoquait plutôt une prise en charge des policiers par des « coachs en interpellations policières ». La Commission considère plutôt que toute conduite discriminatoire doit être soumise au principe de tolérance zéro et faire l’objet d’une « procédure disciplinaire ou administrative pouvant mener à une sanction ». Le SPVM doit aussi indiquer au public quels recours sont possibles en matière de plaintes, ajoute-t-on.

Rappelons que le SPVM avait proposé un projet de politique d’interpellation dans la foulée d’un rapport de chercheurs indépendants qui, en octobre 2019, avait conclu à l’existence de « biais systémiques » chez les policiers montréalais. Ce rapport révélait notamment que les Autochtones et les Noirs étaient quatre ou cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs à Montréal.

À la lumière des critiques formulées par les participants à la consultation, les commissaires jugent aussi que le SPVM devrait maintenir la mention de « race perçue » des personnes interpellées sur les fiches qui sont produites par les policiers. À cet égard, des modifications devraient être apportées aux autres éléments pouvant mener à la discrimination, comme la condition sociale, le genre, l’origine ethnique et la religion.

La politique d’interpellation manque de clarté, estime la Commission qui demande à ce qu’elle interdise explicitement les interpellations aléatoires et celles basées sur l’identité raciale perçue d’une personne.

Le SPVM doit faire preuve de plus de transparence. Ainsi, toutes les données concernant les interpellations devraient être accessibles au public en ligne en format de données ouvertes, croit la Commission.

La politique d’interpellation ne s’applique pas aux interpellations d’individus qui sont sur la route, car le Code de sécurité routière est de compétence provinciale, mais la Commission recommande que la Ville entreprenne des démarches auprès du gouvernement du Québec afin que les contrôles routiers fassent l’objet des mêmes règles et que les données concernant l’appartenance raciale et ethnoculturelle des personnes interpellées soient inscrites dans les systèmes d’information. Si Québec ne donne pas suite à cette recommandation, le SPVM devrait créer sa propre fiche d’interpellation pour les contrôles routiers, suggère la Commission.

Les recommandations devraient être adoptées vendredi après-midi par les membres de la Commission de la sécurité publique présidée par le conseiller Alex Norris.