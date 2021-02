La Ville de Montréal adopte la motion visant la régularisation des personnes sans statut légal

Le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté à l’unanimité mardi après-midi la motion présentée le 22 février par la mairesse de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, visant la régularisation des personnes sans statut légal.

Lors de sa présentation au conseil municipal lundi, la motion était appuyée par Marvin Rotrand, conseiller municipal de Snowdon et Cathy Wong, responsable de la diversité, de l’inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif de la Ville de Montréal, et soutenue par plus d’une vingtaine d’organismes.

« L’adoption de la motion est une première étape », a dit la mairesse Giuliana Fumagalli au Devoir. « Il faut maintenant mener la bataille hors de Montréal et obtenir l’appui des régions, dont les entreprises dépendent de la présence des travailleurs à statut précaire. »

Giuliana Fumagalli soutient que l’adoption de cette motion représente un pas significatif pour protéger les ressortissantes et ressortissants sur le territoire de la ville. « Nous avons la responsabilité de représenter les intérêts des populations marginalisées qui subissent des effets disproportionnés et discriminatoires de certaines mesures mises en place dans le contexte de la crise sanitaire. »

En adoptant la motion, la Ville de Montréal demande au gouvernement du Canada de régulariser le statut des personnes migrantes et d’assurer leur accès aux mêmes services et aux ressources que l’ensemble de la population canadienne. Elle exhorte également le gouvernement du Québec à rendre l’accès au Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19 (PSDAPC) à toutes les personnes sans statut d’immigration, sans discrimination.

Dans le but d’assurer assurer l’égalité et la dignité des personnes sans statut, la ville sollicite d’autre part un appui financier des paliers supérieurs visant le déploiement de mesures d’urgence pour soutenir les personnes sans statut et leur donner accès à des soins de santé et des services sociaux.

« En parlant d’une seule voix, nous avons le pouvoir d’influencer les politiques des gouvernements provinciaux et fédéral pour promouvoir la protection des migrantes et migrants sans statut et leur inclusion dans l’espace public », poursuit la mairesse Fumagalli.

Soutien politique et d’organismes

Le député de Laurier-Dorion Andrés Fontecilla se dit « très content de l’adoption de la motion » car elle témoigne de la sensibilisation des conseillers municipaux à la réalité qui affecte un grand nombre de personnes à Montréal. « Cela témoigne de leur engagement pour régler cette problématique à la racine, par le biais de la régularisation de toutes les personnes à statut précaire présentes sur notre territoire », exprime le député de Québec Solidaire au Devoir.

M. Fontecilla souligne que l’appui porté à la motion par une coalition d’organismes envoie un message fort au gouvernement. « Le premier ministre Legault devrait entendre cette voix politique et procéder à un élargissement du programme fédéral de régularisation, dont les critères d’admissibilité ont été restreints par le gouvernement provincial. »

Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain soutient pour sa part que tous les travailleurs et travailleuses qui ont contribué à combattre la crise de la COVID-19 devraient avoir l’opportunité d’obtenir un statut légal. « Les personnes qui ont travaillé dans l’entretien ménager, dans les cuisines ou dans la sécurité ne devraient pas être discriminées par l’intention actuelle du gouvernement », a-t-il affirmé.

Il ajoute que c’est une question d’équité et d’application des principes de justice sociale. « C’est beau de remercier les gens mais encore il faut montrer notre appréciation par des gestes concrets, et je pense que le gouvernement est en mesure d’en poser un dans ce cas-ci », avance M. Joubert.

Encore du chemin à parcourir

Viviana Medina, coordonnatrice du Centre de travailleurs et travailleuses immigrants, salue elle aussi l’adoption de la motion. « Il faut célébrer les petites victoires mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir à assurer la protection des personnes à statut précaire. Montréal joue un rôle important, mais il faut aller chercher également l’appui et le positionnement d’autres régions de la province », avance-t-elle.

Mme. Medina soutient que le CTI continue à travailler afin de faire avancer d’autres dossiers en cours, notamment les pétitions pour l’établissement d’une carte d’identité pour tous les citoyens et l’arrêt de la collaboration entre les corps policiers et l’Agence des services frontaliers du Canada.

L’adoption de la motion arrive comme une « très bonne nouvelle » pour Thibault Camara, président de l’organisme Le Québec c’est nous aussi, membre de la Coalition pour la régularisation. « Le conseil municipal de la Ville de Montréal montre l’exemple à suivre, désormais on se retrouve avec l’appui et des alliés au municipal et au fédéral », exprime-t-il, se réjouissant de l’ajout de plus en plus des décideurs politiques aux efforts pour porter des revendications aux enjeux liés à l’immigration.

« On sait que c’est au gouvernement provincial que cela bloque. Le gouvernement Legault est prêt à utiliser les travailleurs migrants à statut précaire pour maintenir le Québec à flot en cette période de pandémie, mais pas à leur donner la possibilité de participer pleinement à la société québécoise », déplore M. Camara, qui dénonce la précarité extrême de la situation des personnes sans statut depuis la mise en place du couvre-feu.