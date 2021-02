10% des cas de COVID-19 à Montréal sont liés au variant britannique

Montréal se prépare à une vaste opération de vaccination contre la COVID-19 qui débutera la semaine prochaine. La Direction de la santé publique espère ainsi freiner la propagation du variant britannique du virus, responsable de 22 éclosions sur le territoire depuis janvier. À compter de jeudi, les personnes de 85 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

À ce jour, 94 000 personnes ont été vaccinées à Montréal, dont 58 000 travailleurs du réseau de la santé. La métropole s’attend à recevoir quelque 75 000 vaccins la semaine prochaine.

Montréal demeure en zone rouge et compte entre 350 et 400 nouveaux cas de contamination chaque jour. Tous les cas positifs sont criblés afin de détecter les variants du virus. La directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, a précisé que de 8 à 10 % des cas sont liés au variant britannique. De ce nombre, 40 % concernent des jeunes de 0 à 17 ans et 20 % des personnes âgées de 35 à 44 ans, possiblement leurs parents.

Depuis janvier, la Direction de la santé publique a recensé 22 éclosions liées au variant britannique, essentiellement dans les milieux scolaires et les services de garde. Le nombre de personnes hospitalisées a baissé et atteint maintenant 374 patients, soit 105 de moins qu’au 10 février, alors que 85 patients se trouvent aux soins intensifs.

Dès jeudi, les personnes de 85 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner en passant par le site Internet du gouvernement québécois ou en composant le 1-877 644-4545 entre 8 h et 18 h. Les accompagnateurs pourront se faire vacciner en même temps, mais ils devront être âgés d’au moins 70 ans, a précisé Sonia Bélanger, p.-d.g. du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, lors d’une conférence de presse mercredi en compagnie de la Dre Drouin et la mairesse Valérie Plante.

