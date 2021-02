Valérie Plante presse Ottawa d’agir pour contrôler les armes de poing

Qualifiant de « fléau » la prolifération des armes à feu dans la métropole, la mairesse Valérie Plante a pressé mercredi le gouvernement fédéral à légiférer en matière de contrôle des armes de poing.

« On est heureux que le gouvernement fédéral ait pris ses responsabilités concernant les armes d’assaut, mais je demande que ce soit également le cas pour les armes de poing parce que c’est un fléau en ce moment. Ça n’a pas de sens que ce soit les villes qui légifèrent une à la suite de l’autre », a-t-elle expliqué lors de la séance hebdomadaire du comité exécutif. « Le trafic des armes ne s’arrête pas rendu au fleuve ou à la rivière des Prairies. Ça ne marche pas comme ça. Ça circule. Avec les incidents qui se passent à Montréal en ce moment, il y a des innocents et des innocentes qui sont tués. »

Ce n’est pas la première fois que la mairesse réclame un plus grand contrôle des armes de poing à l’échelle du pays. En campagne électorale en 2019, le premier ministre Justin Trudeau avait promis de légiférer en matière d’armes d’assaut, ce qu’il avait fait en mai 2020. Sauf qu’il laissait aux villes le soin de réglementer le contrôle des armes de poing. Dans les mois suivants, la mairesse Plante a exhorté Ottawa d’interdire lui-même la possession d’armes de poing. Une demande formulée aussi par d’autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver. Des provinces comme la Saskatchewan et l’Alberta s’opposent cependant à ce que les villes légifèrent en cette matière.

Au cours des derniers mois, les événements impliquant des armes à feu se sont multipliés à Montréal, particulièrement dans le nord-est de la ville. Une fusillade survenue dimanche soir dans Saint-Léonard a d’ailleurs coûté la vie de Meriem Boundaoui, 15 ans. Selon la mairesse Plante, le couvre-feu a fait en sorte que les événements violents ont lieu plus tôt dans la journée. « Ce qui est évident, c’est qu’il y a un nombre accru d’armes illégales entre les mains de plein de gens et ça, c’est un problème », a-t-elle dit.

Valérie Plante a émis le souhait que le gouvernement du Québec hausse son aide financière destinée aux organismes communautaires qui œuvrent sur le terrain et aux escouades mixtes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), comme l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII).

En décembre dernier, la Ville de Montréal et le SPVM avait annoncé la mise sur pied une nouvelle escouade dédiée à la lutte contre le trafic d’armes dans la métropole baptisée « ELTA ». Son déploiement était prévu pour la fin de janvier, mais a été retardé.