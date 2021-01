David Heurtel ne briguera pas la mairie de Montréal

L’ancien ministre libéral de l’Environnement, David Heurtel, ne sera pas de la course à la mairie de Montréal en novembre prochain.

Il l’a confirmé vendredi matin à l’occasion de sa chronique sur les ondes de la station CJAD. Lors d’un entretien avec Le Devoir, l’ancien ministre a été peu loquace. S’il confirme son intention de ne pas briguer la mairie de Montréal, il n’a pas voulu s’étendre sur les raisons de sa décision. « J’ai réfléchi et j’ai décidé que je ne serais pas candidat », a-t-il simplement dit.

Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 2014 à octobre 2017 dans le gouvernement de Philippe Couillard, puis ministre de l’Immigration, David Heurtel avait quitté la vie politique à l’occasion des élections provinciales d’octobre 2018. Il s’était par la suite joint à la firme Fasken en tant qu’avocat-conseil en droit de l’environnement.

Le nom de M. Heurtel avait circulé comme candidat potentiel pour affronter Valérie Plante en novembre prochain. Des sources indiquent que le parti d’opposition Ensemble Montréal avait pris contact avec lui et qu’il avait eu des discussions avec l’ancien maire Denis Coderre en prévision des élections de l’automne.

La semaine dernière, Félix-Antoine Joli-Cœur, du parti Ralliement pour Montréal, a annoncé son intention de se lancer dans la course à la mairie de Montréal. Plus tôt cette semaine, Jean-François Cloutier, d’Équité Montréal, l’a suivi. Pour leur part, les partis Ensemble Montréal et Vrai Changement Montréal doivent se choisir un chef au cours des prochains mois.