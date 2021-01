Davantage de logements disponibles, mais les coûts en hausse

La pandémie de COVID-19 a fait grimper le taux d’inoccupation des logements dans le Grand Montréal, mais elle n’a pas freiné la hausse des loyers qui a bondi de 4,2 % dans la région métropolitaine, sa plus forte hausse depuis 2003.

L’enquête de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) publiée jeudi dresse le portrait du marché locatif pour l’année 2020 dans les grandes villes au Canada.

L’an dernier, plus de logements étaient disponibles sur le territoire du Grand Montréal qu’en 2019, avec un taux d’inoccupation qui a augmenté à 2,7 %. S’il est demeuré relativement stable dans les banlieues, à 1,7 %, il a doublé sur l’île de Montréal pour passer à 3,2 % en 2020, contre 1,6 % en 2019. Ce sont surtout dans les tours à logements, moyennes et grandes, que la disponibilité des logements a été plus élevée.

L’arrivée plus limitée de migrants, l’absence des étudiants et le retour d’appartements à vocation touristique sur le marché locatif ont contribué à faire grimper le taux d’inoccupation.

En revanche, cette disponibilité des logements n’a pas réussi à ralentir la hausse du coût des loyers qui a atteint 4,2 % pour l’ensemble du Grand Montréal. Ces hausses varient d’un secteur à l’autre. Sur l’île de Montréal, elle a été de 4,6 %, contre 2,2 % à Laval.

« La hausse de 4 % dans le Grand Montréal peut surprendre à première vue étant donné que le marché s’est détendu. Mais il faut se rappeler que l’augmentation du taux d’inoccupation cette année semble s’être concentrée dans quelques secteurs de Montréal, et plus particulièrement dans les immeubles de grande taille », note la SCHL dans son enquête.

Le taux d’inoccupation des studios atteint 4,8 %, mais les logements plus grands demeurent relativement rares avec un taux de 2,1 % pour les appartements de deux chambres et de 2,6 % pour ceux comportant trois chambres.

En temps de pandémie, les locataires ont été moins nombreux à déménager avec un taux de 11,4 %, contre 15,7 % l’année précédente, signale la SCHL.

Pendant ce temps, à Québec, le taux d’inoccupation a peu augmenté, passant de 2,4 % en 2019 à 2,7 % en 2020.

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) s’est dit très inquiet des données publiées par la SCHL et réitère sa demande pour que Québec impose un gel des loyers. « En raison de la flambée des loyers qui sévit présentement au Québec, les logements disponibles demeurent inaccessibles pour de nombreux locataires. La crise du logement est loin d’être réglée et il est fort à parier que la demande de logements augmentera rapidement une fois la pandémie terminée », a indiqué l’organisme par voie de communiqué.

D’autres détails suivront.