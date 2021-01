Les policiers du SPVM manquent de sensibilité à l’égard des autochtones, conclut une étude

Malgré la mise sur pied de plusieurs mesures pour améliorer l’intervention des policiers montréalais auprès de la communauté autochtone et la bonne volonté de certains agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un manque de sensibilité persiste au sein du corps de police.

Il s’agit là de l’une des conclusions de l’étude menée par trois chercheuses de Faculté de science politique et de droit l’UQAM qui se sont attardées au dossier des disparitions et des assassinats de femmes et de filles autochtones à Montréal.

Pour mener à bien leur mandat, les chercheuses Dominique Bernier, Doris Farget et Mirja Trilsch, en collaboration avec Femmes autochtones du Québec, ont réalisé des entrevues avec 21 personnes, soit 17 intervenants et intervenantes et 4 membres du SPVM. De ce nombre, neuf personnes participantes ont déclaré être membres d’une nation autochtone. Les chercheuses précisent qu’elles n’ont pas réalisé d’entrevues auprès de familles de femmes autochtones disparues ou assassinées, car au moment de l’étude, deux commissions se penchaient sur ces enjeux et ces familles étaient déjà très sollicitées.

Le rapport de recherche soulève une absence de coopération de la part du SPVM. Les chercheuses soulignent que malgré le consensus sur la nécessité de collaborer, peu d’actions ont été posées par les autorités.

En 2015, un accord de collaboration avait été conclu entre le Réseau pour la stratégie de la communauté autochtone urbaine à Montréal et le SPVM, visant notamment les dossiers de femmes autochtones disparues ou assassinées. Dans la foulée de cet accord, un comité de vigie a été mis sur pied, des formations ont alors été données aux policiers et un poste d’agent de liaison au SPVM a été créé, ce poste étant occupé par l’agent Carlo DeAngelis.

Malgré les avancées réalisées dans la foulée de l’accord de 2015, de nombreuses lacunes persistent. L’étude fait notamment état d’un manque de sensibilité des policiers à l’égard des autochtones. « La bonne volonté individuelle de certaines personnes, notamment de M. DeAngelis, semble en net contraste avec le manque d’attention et de sensibilité assez répandu parmi d’autres agents et agentes du SPVM. Plusieurs participants et participantes ont rapporté que leur expérience avec le SPVM varie grandement selon l’agent ou agente du SPVM qui intervient », souligne le rapport.

Certains postes de quartier sont identifiés comme étant plus sensibilisés aux enjeux autochtones. C’est le cas des postes du Centre-Sud, du centre-Ville et de Westmount.

Une marche à suivre en cas de signalement de la disparition d’une femme ou fille autochtone avait aussi été élaborée, mais les chercheuses notent que son application n’est pas uniforme au SPVM. Certains policiers semblent même ignorer son existence, souligne-t-on. « Le SPVM continue à traiter de tels échecs en la matière comme des incidents isolés, tandis qu’il s’agit, à notre avis, plutôt défauts systémiques et institutionnalisés », indique l’étude.

Les témoignages recueillis révèlent que les disparitions de femmes et de filles autochtones ne sont pas suffisamment prises au sérieux. Les personnes interrogées estiment qu’il existe un biais généralisé envers les personnes autochtones qui portent plainte auprès de la police. Plusieurs participants ont aussi fait état de profilage racial et de la surjudiciarisation dont les femmes autochtones itinérantes font l’objet, souligne-t-on.

Les chercheuses proposent huit recommandations à appliquer. Elles suggèrent notamment que le SPVM adopte une « approche claire et cohérente reconnaissant le caractère contraignant de l’Accord de 2015 et démontrant ainsi un engagement sincère et systématique ». Le corps policier doit aussi élaborer des protocoles d’intervention applicables à tous les cas de disparitions et d’assassinats de filles et de femmes autochtones, mais aussi à toutes les interventions réalisées auprès des femmes autochtones, estime-t-on. Le SPVM devrait aussi mettre sur pied une équipe de liaison autochtones et une table de travail réunissant le service de police et des organisations autochtones.

Au Québec, 7,4 % de la population autochtone réside à Montréal et elle a augmenté de 177 % entre 2001 et 2011. Rappelons qu’un rapport sur les interpellations policières réalisé par des chercheurs indépendant à la demande du SPVM en 2019 avait révélé qu’à Montréal, les femmes autochtones étaient 11 fois plus susceptibles de se faire interpeller par les policiers que les femmes blanche.

Les disparitions et assassinats de femmes autochtones ont fait les manchettes au cours des dernières années et deux commissions se sont penchées sur cet enjeu. L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) avait conclu que les femmes autochtones étaient victimes d’un « génocide » et proposait 231 recommandations pour améliorer la situation. La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones (Commission Viens) avait pour sa part émis 142 recommandations.