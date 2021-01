Bochra Manaï nommée commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal

Montréal a nommé Bochra Manaï au poste de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques. Coordonnatrice générale de Paroles d’excluEs, Mme Manaï avait représenté le Conseil national des musulmans canadiens dans sa contestation de la Loi sur la laïcité de l’État en 2019.

La mairesse Valérie Plante a annoncé la nomination de Mme Manaï mercredi matin lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif. L’administration Plante avait indiqué son intention de créer ce poste l’automne dernier, dans la foulée du rapport très critique de l’Office de consultation publique de Montréal qui reprochait à la Ville d’avoir été incapable de lutter contre le racisme et la discrimination au sein de l’appareil municipal. La Ville a reçu 120 candidatures pour ce poste.

Titulaire d’un doctorat en études urbaines, d’une maîtrise en migrations et relations interethniques et d’une maîtrise en géographie urbaine, Bochra Manaï dirigeait Parole d’excluEs, un organisme de mobilisation citoyenne de Montréal-Nord.

En 2019, elle avait aussi été porte-parole du Conseil national des musulmans qui avait contesté la Loi 21 sur la laïcité de l’État. Elle reprochait alors à cette loi de créer « une seconde classe de citoyens et d’entériner un régime d’inégalités que l’on ne souhaite pas dans notre société », avait-elle dit en marge des procédures devant la Cour supérieure.

Bochra Manaï entrera en poste le 18 janvier prochain. Son bureau relèvera de la direction générale de la Ville et son premier mandat consistera à élaborer un plan d’action « visant à ce que toutes les unités de la Ville de Montréal agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les discriminations systémiques au sein de l’appareil municipal ».

La nouvelle commissaire travaillera de concert avec la conseillère Cathy Wong, responsable de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif.