REV et VAS: l’ombudsman a reçu plus de 300 plaintes

L’Ombudsman de Montréal a reçu plus de 300 plaintes concernant l’aménagement de voies actives sécuritaires (VAS) et l’implantation du Réseau express vélo (REV) l’été dernier. Dans un rapport rendu public jeudi, Me Nicole Mailloux souligne les lacunes dans la planification de ces projets réalisés par la Ville de Montréal en matière notamment d’accessibilité universelle, d’information aux citoyens et de sécurité.

Des quelque 300 plaintes reçues depuis le mois de mai dernier, près du tiers concernent le REV de la rue Bellechasse, dans Rosemont-La Petite-Patrie, qui a entraîné le retrait de 800 places de stationnement. Ce dossier a mené à 66 enquêtes, alors que le REV de la rue Saint-Denis, qui avait été dénoncé haut et fort par plusieurs commerçants, a mené à 6 enquêtes.

Rappelons que l’administration de Valérie Plante avait annoncé, le 15 mai dernier, la mise en place de VAS afin de faciliter le respect des mesures de distanciation dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Quelques jours plus tard, 20 mai dernier, l’ombudsman Johanne Savard avait exprimé ses préoccupations au sujet des aménagements planifiés par la Ville. L’organisme avait alors rappelé à l’administration Plante qu’elle devait maintenir l’accessibilité universelle, s’assurer que les aménagements étaient sécuritaires et prévenir les citoyens ou commerçants concernés des changements à venir. Les plaintes ont alors commencé à déferler à son bureau. La nouvelle ombudsman, Me Nadine Mailloux, est entrée en poste le 3 août et a pris la relève dans ce dossier.

Son rapport fait état de plusieurs lacunes dans la planification des nouveaux aménagements dont certains, comme les VAS, étaient temporaires, alors que d’autres, comme les REV, seront permanents.

L’Ombudsman formule 15 recommandations afin d’améliorer la gestion des projets et l’information des citoyens.

D’autres détails suivront.