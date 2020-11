En photos | Montréal, patrimoine d’enseignes commerciales

2 Place Bonaventure | 800, rue De La Gauchetière Ouest | La Place Bonaventure abrite un hôtel et ses bureaux, et, pendant 53 ans, on y a aussi retrouvé un centre d’exposition. Le bâtiment s’inscrit dans le vaste complexe initié par le Canadien National. L’enseigne a été installée en 1970 et, depuis ce temps, seule sa couleur a changé puisqu’elle est passée du rouge au bleu. Adil Boukind Le Devoir